Detaliile EXPLOZIVE ale situatiei din Cupa Romaniei! FCSB, avertizata din toate directiile ca poate fi EXCLUSA! "Primeaza ROAF!" 

Sunt sanse mari ca verdictul Comisiei de Disciplina sa o scoata pe FCSB din Cupa Romaniei!

Necazurile nu inceteaza sa apara pentru clubul lui Gigi Becali. Dupa ce a pierdut la Craiova cu 1-2, FCSB a cazut pe locul 5 in play-out-ul Ligii 1 si poate fi egalata si de Gaz Metan Medias, daca oamenii lui Uhrin Jr. reusesc sa faca surpriza si sa invinga pe CFR Cluj.

In acest moment, FCSB este la doua puncte in spatele locurilor europene, iar Cupa devine esentiala pentru Dennis Man si colegii sai, pentru ca prin castigarea finalei cu Sepsi si-ar putea asigura prezenta in viitoarea editie a Europa League.

Numai ca situatia nu este atat de simpla nici in Cupa, pentru ca FCSB risca sa fie eliminata la comisii, dupa ce dinamovistii au contestat dreptul de joc al lui Andrei Vlad in meciul din tur, castigat de ros-albastrii cu 3-0 chiar in Stefan cel Mare.

Dupa ce Dan Nistor si Sorin Cartu au anuntat aseara ca situatia este cat se poate de grava pentru FCSB, in discutie s-a implicat si patronul celor de la Universitatea Craiova, Mihai Rotaru. Acesta tine partea dinamovistilor si a venit chiar cu exemple din trecut care atesta faptul ca echipa din Groapa are un caz destul de solid!

"Anul trecut, la Viitorul, am avut exact aceeasi speta. Noi cu Alex Mateiu, iar ei cu Iacob. Ne-am adresat Federatiei si ni s-a transmis ca prioritar este ROAF-ul, iar ambii jucatori au stat pe bara. Inainte de FCSB - Dinamo, Vali Argaseala ne-a cerut hartia. Cand am vazut ca s-au simtit vinovati si Morutan a ramas pe bara, ne-am dat seama ca FCSB o sa piarda la masa verde!", a spus Mihai Rotaru la Pro X.

Argumentul conducerii administrative a FCSB in fata acuzelor cu privire la utilizarea lui Vlad constau in faptul ca Regulamentul Disciplinar primeaza in fata ROAF, insa FRF a negat acest lucru in precedenta situatie similara pe care a intalnit-o!

“Avand in vedere ca art. 30 alin. 5.2 din ROAF stabileste ca avertismentele aplicate jucatorilor in jocurile disputate pana la faza saisprezecimilor de finala ale Cupei Romaniei se anuleaza, iar incepand cu aceasta etapa orice jucator care acumuleaza 2 (doua) cartonase galbene, in meciuri diferite, va fi suspendat cu suspendare pentru un joc, urmatorul din cadrul Cupei Romaniei.

Avand in vedere ca prevederile art. 70 alin 1 si 2 din ROAF precizeaza ca regulamentul a intrat in vigoare la data de 2 august 2018 si ca, OData cu intrarea in vigoare a prezentului regulament orice alte dispozitii contrare in materie se abroga

Concluzionam ca prevederile regulamentare ale art. 30 alin 5.2 din ROAF sunt pe deplin aplicabile in prezenta speta cu privire la competitia Cupei Romaniei, respectiv cartonasele galbene (avertismentele) primite anterior fazei saisprezecimilor Cupei Romaniei se anuleaza, iar incepand cu jocurile disputate in aceasta faza a acestei competitii jucatorii care acumuleaza 2 (doua) cartonase galbene in meciuri diferite vor fi sanctionati cu suspendare pentru urmatorul joc din Cupa Romaniei”, se arata intr-un raspuns trimis de FRF celor de la Viitorul in sezonul precedent!

Portarul FCSB-ului a primit cartonas galben in minutul 93 al meciului din saisprezecimile competitiei, castigat de FCSB pe terenul lui U Cluj cu 1-0, precum si in minutul 94 al duelului cu Hermannstadt, castigat de ros-albastri cu 2-1 in faza sferturilor.

Asadar, conform regulilor invocate si confirmate de catre FRF ca fiind aplicabile in Cupa Romaniei, Andrei Vlad nu avea dreptul sa joace cu Dinamo in turul semifinalei, dupa ce acumulase doua galbene in precedentele doua tururi!

Dinamo a depus contestatie la FRF chiar inaintea returului disputat pe Arena Nationala si castigat de FCSB cu 1-0, insa conform regulamentelor, Federatia se poate autosesiza in termen de 60 de zile in astfel de situatii.

Pe rolul Comisiei de Disciplina apare cazul lui Andrei Vlad, insa nu figureaza nimeni ca Parat sau Reclamant, iar sectiunea "Obiectul dosarului", unde se precizeaza de regula daca este vorba despre o sesizare sau autosesizare lipseste! Apare, in schimb, o alta sectiune, "Clubul", in dreptul careia nu figureaza nimic! Asadar, inca nu se stie ce fel de sesizare a ajuns pe masa comisiei. Poate fi vorba atat despre o sesizare din partea lui Dinamo, cat si despre o autosesizare a Federatiei.

Verdictul Comisiei de Disciplina este asteptat in data de 15 iunie.