Fotbalistii de la Dinamo s-au intors la Saftica! Multescu are in lot 11 vicecampioni nationali! Cum arata echipa

Jucatorii lui Dinamo au revenit la Saftica in vederea pregatirii noului sezon.

Gigi Multescu are in lot 25 de fotbalisti, dintre care 17 au fost crescuti de Academia din Stefan cel Mare. In plus, 11 dintre ei vin de la echipa U19 a clubului, care este vicecampioana nationala.

Desi antrenorul isi mai doreste in lot jucatori cu experienta, el vrea sa le dea incredere si celor tineri. Potrivit fostului manager al centrului de juniori al lui Dinamo, Gabriel Raduta, nimeni nu prea le-a dat incredere unora dintre fotbalistii din echipa mica, cum ar fi Ahmed Bani.

"Se vede treaba ca munca noastra nu a fost in zadar. Au fost adusi la echipa mare cei din generatia 2002, Bani, Dinita, Borcea, Talmaciu. Am vorbit cu domnul Multescu ca altfel nu-i baga nimeni in seama. Plus pe cei din generatia 2000, Magureanu, Lazar, Cretu, Raducan.

Observ, cu surprindere, ca toata lumea vorbeste acum laudativ despre Ahmed Bani, dar nu stiti cat am tras pana a ajuns la echipa mare. Expertii din club au spus ca nu va fi niciodata jucator de Liga 1! Asa am patit, inainte, si cu Grigore, Mihaiu, Neicutescu, Moldoveanu, Borcea.

Dar marii experti din club nu stiu ca acesti copii au deja mentalitate de invingatori, fiindca au jucat numai pentru locul 1 la categoriile lor de varsta. Anul acesta, am fost la doua minute de a fi campioni la U19, dupa ce ne-am antrenat in parcuri. Ii urez tot binele din lume lui Dinamo, DDB si domnului Multescu", a declarat Raduta, potrivit GSP.

Iata cum arata lotul lui Dinamo la momentul reunirii:

Portari: Straton, Fara, Mitrovic

Fundasi: Zamfir, Popescu, Grigore, Bejan, Sin, Amzar, Gisa, Brat

Mijlocasi: Sorescu, Cretu, Borcea, Bani, Rauta, Serban, Stan, Lazar, Fabbrini, Dinita

Atacanti: Mihaiu, Neicutescu, Magureanu, Popa.

Acestora li se vor alatura Puljic, care este asteptat sa revina la Bucuresti, Ehmann si Moldoveanu, care au fost accidentati.