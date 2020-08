Paul Anton amana revenirea la Dinamo! Fotbalistul vrea sa evolueze in strainatate dupa despartirea de Krilia Samara: "In viitor, ma voi intoarce!"

Mijlocasul roman, Paul Anton, isi cauta echipa dupa despartirea de formatia rusa.

Paul Anton (29 de ani) este dorit de suporteri in "Stefan cel Mare". Fostul capitan al "cainilor" tocmai s-a despartit recent de Krilia Sovetov Samara. Chiar daca mijlocasul are o simpatie foarte mare fata de Dinamo, fiind si membru in programul DDB, in acest moment nu ia in calcul o repatriere. Fotbalistul isi doreste sa-si gaseasca o echipa tot in strainatate, dorind sa stea alaturi de familie mai ales in aceasta perioada a pandemiei.

"Sa ma intorc la Dinamo este visul fanilor, dar si al meu. Am cateva oferte pe care le cantaresc, nu stiu care e situatia clubului acum. In viitor, ma voi intoarce! Avand in vedere situatia mondiala, plus pandemia, n-as mai vrea sa stau departe de familie, e foarte greu fara ai mei, asa ca va trebui sa analizez atent orice oportunitate", a declarat Paul Anton la GSP.

54 de meciuri a evoluat Paul Anton la Dinamo, reusind sa dea 7 goluri si 7 assist-uri.