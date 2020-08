Sergiu Hanca este noul capitan al Cracoviei! Performanta impresionanta reusita de fostul mijlocas al lui Dinamo: anuntul facut de polonezi

Sergiu Hanca (28 de ani) va fi noul capitan al Cracoviei, formatie din prima liga poloneza.

Sergiu Hanca a fost transferat de Cracovia in 2019, cand Dinamo incasa in schimbul sau 60.000 de euro. Mijocasul s-a integrat perfect in campionatul Poloniei si a fost unul dintre cei mai buni oameni ai echipei sale.

In sezonul recent incheiat, Hanca a fost al doilea cel mai bun marcator al Cracoviei, cu 9 goluri si 9 pase decisive.

Performantele din teren i-au adus banderloa de capitan pentru sezonul urmator. Anuntul a fost facut chiar de Cracovia, prin intermediul unei postari pe Instagram:

"Sergiu Hanca a fost numit noul capitan", au scris polonezii.

Hanca este evaluat la 600.000 de euro, potrivit Transfermarkt.