Afacerea Dinamo se poate concretiza azi! Pablo Cortacero, omul de afaceri care vrea sa cumpere clubul, a ajuns aseara la Bucuresti si s-a cazat la Rin

Pablo Cortacero a ajuns la Bucuresti si astazi va avea discutia finala despre vanzarea lui Dinamo, potrivit ProSport.

Investitorul a virat deja 100 de mii de euro in contul lui Dinamo si este hotarat sa cumpere echipa. Spaniolul se va intalni astazi cu Ionut Negoita si cu reprezentantii DDB.

Pablo Cortacero are mai multe afaceri in domeniul imobiliar. El a jucat fotbal la nivel de amatori si a ptronat clubul CD Imperio. In trecut a mai inceract sa cumpere Almeria si Getafe, dar negocierile nu s-au concretizat. Cortacero este principalul actionar al grupului Nazasur SL din Granada, socitatea care se ocupa in mare parte cu imobiliare si care a fost infiintata in urma cu 17 ani.

Fanii dinamovisti detin 20 la suta din club si vor participa direct la negocieri, chiar daca intelegerea finala va fi intre investitorul spaniol si Ionut Negoita.