”Câinii” au primit în perioada actuală de mercato o ofertă de 4 milioane de euro de la Metalist 1925, un club din prima jumătate a clasamentului din Ucraina, pentru serviciile lui Cătălin Cîrjan.



Totul sau nimic pentru Cîrjan: decizia luată de Dinamo după oferta de 4 milioane de € primită de la ucraineni



Mijlocașul se află la Dinamo din vara lui 2024, când a fost lăsat să plece gratis de la Arsenal, după ce împrumutul la Rapid din sezonul 2023/24 nu a funcționat



Din informațiile Pro TV și Sport.ro, Dinamo încearcă să obțină 5 milioane de euro pentru Cătălin Cîrjan. În acest context, ucrainenii ar fi dispuși să mărească oferta pentru mijlocașul ”câinilor”.



Cîrjan, cotat de site-urile de specialitate la 2,5 milioane de euro, este cel care va avea însă ultimul cuvânt de spus în ceea ce privește transferul la Metalist, după ce se va consulta cu familia.

Metalist, locul 7 în clasament



Clubul ucrainean se situează pe poziția a șaptea în clasamentul primului eșalon cu 24 de puncte, după ce a înregistrat în 15 etape șase victorii și șase rezultate de egalitate, la care s-au adăugat și trei înfrângeri.



La Dinamo, Cîrjan a bifat 12 goluri în 65 de apariții, dar și șapte pase decisive. Fotbalistul poartă pe braț banderola de căpitan la formația dirijată de Zeljko Kopic.

Dacă mutarea se va concretiza, atunci Cîrjan va urca direct pe primul loc în topul celor mai bine cotați jucători de la Metalist. Cu o cotă de 2,5 milioane de euro pe piața transferurilor, Cîrjan îl va deposeda de prima poziție pe Iva Kalyuzhnyi (2 milioane).

