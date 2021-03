Fostul portar al Stelei, Robinson Zapata, si-a anuntat retragerea din activitate! Mesajul fostului jucator dupa decizia luata 

Zapata a evoluat pentru Steaua intre 2007 si 2011, perioada in care a evoluat si in grupele Champions League alaturi de "ros-albastri".

Ajuns la 42 de ani, columbianul a decis sa puna ghetele in cui si sa renunte la activitatea de fotbalist, dupa o cariera indelungata in care a evoluat la nu mai putin de 14 cluburi. "Privesc cu mandrie inapoi si sunt fericit pentru ceea ce am realizat in cariera mea. Adevaratul motiv pentru care scriu acest mesaj este pentru ca vreau sa le multumesc, pur si simplu, tuturor acelor oameni care au facut parte din inceputurile calatoriei mele. Vreau sa-i multumesc lui Dumnezeu pentru ca mi-a dat acest har si m-a ghidat pe aceasta cale", a marturisit portarul columbian.

In Columbia, "Rufay" a evoluat pentru America de Cali, Real Cartagena, Cucuta, Pereira, Aguilas Doradas, Millonarios si Santa Fe. In afara granitelor tarii sale natale, fostul goalkeeper a imbracat tricoul unor echipe consacrate precum Independiente, Galatasaray, Rosario Central, Belgrano, La Serena si Steaua Bucuresti. Un milion de euro a platit Steaua in 2007 pentru transferul lui Zapata de la Cucuta Deportivo, iar in cei patru ani petrecuti in Ghencea fost unul dintre cei mai apreciati fotbalisti de catre fanii ros-albastrilor.

Portarul a strans 85 de meciuri pentru formatia din Ghencea, iar pentru nationala Columbiei a fost prezent in 4 randuri si a reusit sa se claseze pe locul 3 la Copa America alaturi de acestia in 2016.