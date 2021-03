Anunt SOC in Liga 1! Craiova cere control anti-doping la FCSB! Detalii de ULTIMA ORA inaintea derby-ului de pe Arena Nationala

FCSB si Universitatea Craiova se infrunta duminica, de la ora 20:30, in penultima etapa a sezonului regulat din Liga 1.

Oltenii nu au nicio victorie din 2014 si pana in prezent pe terenul FCSB-ului, fiind invinsi in 9 meciuri si obtinand o remiza intr-un alt duel.

De data asta, pentru ca jucatorii sa fie mai odihniti, oficialii Craiovei au decis sa faca deplasarea la Bucuresti cu avionul, evitand sa mai mearga cu trenul, asa cum au facut-o in ultimele dati.

In plus, potrivit GSP, oltenii vor face o solicitare la ANAD pentru ca specialistii sa efectueze un control anti-doping in randul jucatorilor de la FCSB. Reprezentantii Craiovei vor ca Agentia Nationala Anti-Doping sa faca doua seturi de teste, unul la finalul partidei si un altul la baza de la Berceni a ros-albastrilor.

In cazul in care ANAD va da curs cererii oltenilor, acestia vor trebui sa plateasca efectuarea testelor.

Inaintea partidei din penultima etapa a sezonului regulat al Ligii 1, FCSB este lider, cu 63 de puncte, iar Universitatea Craiova ocupa locul 3, cu 56 de puncte.

Meciul dintre FCSB si Craiova este programat duminica, de la ora 20:30, si va fi transmis LIVE pe www.sport.ro.