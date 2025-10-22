Gloria Bistrița nu luptă doar pentru puncte în Liga Florilor și pentru calificarea în fazele eliminatorii ale EHF Champions League.



Echipa antrenată de Pera pregătește un gest unic și emoționant. În acest sezon, jucătoarele vor purta pe teren o bandă roz la mână, simbol al luptei împotriva cancerului la sân.



Gloria Bistrița joacă pentru o cauză specială în acest sezon



Inițiativa a fost anunțată public de Mihaela Ivan și face parte dintr-o campanie de conștientizare lansată de Gloria Bistrița, în luna octombrie, luna Internațională a Luptei împotriva Cancerului la Sân.



„Echipa Gloria Bistrița va juca purtând banda roz la mână, un simbol al speranței, al curajului și al solidarității. O campanie pe care am creat-o din inimă, pentru toate femeile care nu renunță. Pentru cele care luptă acum. Pentru cele care au învins. Și pentru cele care, prin exemplul lor, dau putere altora să meargă mai departe. Octombrie nu e doar o lună din calendar. E un reminder că prevenția salvează vieți, că fiecare control contează și că nicio femeie nu trebuie să ducă această luptă singură. Sunt recunoscătoare că am putut transforma acest mesaj într-un gest vizibil, pe terenul unei echipe care știe ce înseamnă să lupți până la capăt. Pentru că Gloria nu înseamnă doar handbal. Înseamnă putere, comunitate și empatie. Pentru toate femeile care inspiră, care își poartă cicatricile ca pe medalii și care ne arată, zi de zi, ce înseamnă curajul adevărat! Luptăm alături de voi. Până la capăt”, a anuntat Mihaela Ivan pe Instagram.



