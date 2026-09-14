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Alexander Zverev s-a impus împotriva lui Ben Shelton în finala US Open 2026, scor 6-3, 7-6 (2), 5-7, 6-2, reușind să își apropie în palmares al doilea titlu de mare șlem al carierei.

Fără titlu de Grand Slam la începutul anului, germanul Zverev a încheiat incredibil o stagiune în care a răzbunat cele trei finale de turneu major pierdute până la startul acestui an.

Trinity Rodman a jucat în campionatul american de fotbal feminin în timp ce Ben Shelton evolua în finala US Open

Învins în finala US Open 2020 de Dominic Thiem, într-o confruntare dramatică, de cinci seturi, Alexander Zverev a reușit dulcea revanșă, șase ani mai târziu, în fața favoritului gazdelor, Ben Shelton.

Spre deosebire de meciurile anterioare, Ben Shelton nu a avut-o alături pe iubita Trinity Rodman - fotbalistă la echipa feminină a clubului Washington Spirit -, pentru marea parte a finalei US Open 2026, deoarece Rodman a avut la rândul său un meci oficial de jucat.

În campionatul american de fotbal feminin, Washington Spirit a fost învinsă, pe teren propriu, de Boston Legacy, scor 3-0, într-o întâlnire în care Trinity Rodman a jucat toate cele 90 de minute.

Imediat după terminarea jocului, Trinity Rodman a luat un avion și a zburat la New York pentru a-l susține pe Ben Shelton, în ultima parte a finalei US Open 2026.