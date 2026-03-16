Totul a pornit de la o temă dată de profesoara Simona Ionescu, de la Școala Gimnazială Nr. 1 din Balotești. Un elev din clasa a VI-a, Vlad Andrei Bran, a decis să vorbească despre fotbal, despre Dinamo București și despre legenda clubului din Ștefan cel Mare, supranumită „Unicul Căpitan”.

„Dacă m-ar putea auzi, eu i-aș transmite asta”

Cătălin Hîldan s-a născut pe 3 februarie 1976, la București, și a devenit unul dintre cei mai iubiți jucători din istoria lui Dinamo București.

Alături de „câini”, Hîldan a câștigat titlul de campion în sezonul 1999–2000 și Cupa României în 2000. În total, a adunat 131 de meciuri și 6 goluri în Divizia A, dar și 5 selecții la echipa națională.

Pe 5 octombrie 2000, mijlocașul s-a stins din viață la doar 24 de ani, în urma unui stop cardiac suferit în timpul unui meci amical disputat la Oltenița.

În lucrarea sa, Vlad Andrei Bran a explicat de ce Cătălin Hîldan a devenit eroul lui.

„Dragi oameni, eroul meu a fost, este și va rămâne Cătălin Hîldan. Acesta a fost un fotbalist român care a jucat la echipa Dinamo București.

Motivul pentru care vă povestesc despre el este că acesta era bolnav, știind de la doctori că nu mai avea voie să facă efort. Acesta nu a băgat de seamă și a continuat să joace. Când am aflat pentru prima oară de această întâmplare, am înlemnit și am realizat cât de mult înseamnă fotbalul pentru unii oameni.

În anul 2000, acesta s-a stins din viață chiar pe teren. El a arătat ce înseamnă să-ți iubești cariera până la sfârșitul vieții. După moartea sa, tot fotbalul a arătat respect și a lăsat rivalitatea deoparte.

Dacă m-ar putea auzi, eu i-aș transmite asta: «Îți mulțumesc, Cătălin Hîldan, pentru pasiunea, curajul și dragostea ta pentru fotbal. Ai rămas pentru totdeauna în inimile noastre!».

Cu drag, Vlad.