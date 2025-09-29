Este vorba despre Kevin Luckassen, care a adunat 128 partide la nivelul primei ligi din România și a semnat cu FC Argeș din postura de jucător liber de contract.

Atacantul de 32 de ani, trecut pe la echipe din România precum: Rapid, Sepsi, UTA, Gloria Buzău, FC Viitorul și ACSM Poli Iași.



FC Argeș a anunțat mutarea lui Kevin Luckassen

FC Argeș a anunțat în cursul zilei de luni aducerea atacantului de 32 de ani. Piteștenii își întăresc astfel zona ofensivă cu un jucător cu multă experiență în Superliga.

„FC Argeș și-a întărit atacul cu olandezul Kevin Brobbey, jucător în vârstă de 32 de ani. Crescut la juniorii lui AZ Alkmaar, Kevin a debutat în fotbalul mare la Ross County, în prima ligă scoțiană. Apoi, s-a transferat la Slovan Liberec, unde a evoluat timp de trei ani.

După experiențe la St. Polten (Austria), Northampton (Anglia) și Almere Omniworld (Olanda), atacantul născut la Eindhoven a ajuns în România. Sezonul bun de la Politehnica Iași l-a adus în atenția celor de la Viitorul Constanța.

9 goluri în 18 partide petrecute în tricoul marinarilor au fost de ajuns pentru a-i convinge pe turcii de la Kayserispor să îl achiziționeze. După 14 partide în Turcia, Kevin a mers împrumut la Sepsi OSK Sfântu Gheorghe. Au mai urmat apoi experiențe la Rapid și UTA, pentru ca în 2024 să meargă în Arabia Saudită la Al-Batin.

