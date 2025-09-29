OFICIAL Formația i-a anunțat revenirea! Jucătorul cu aproape 120 de meciuri în Superliga a semnat

Formația i-a anunțat revenirea! Jucătorul cu aproape 120 de meciuri &icirc;n Superliga a semnat Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

FC Argeș a oficializat mutarea unui jucător cu experiență în Superliga.

TAGS:
Kevin LuckassensepsiutaFC ArgesSuperligaRapid
Din articol

Este vorba despre Kevin Luckassen, care a adunat 128 partide la nivelul primei ligi din România și a semnat cu FC Argeș din postura de jucător liber de contract.

Atacantul de 32 de ani, trecut pe la echipe din România precum: Rapid, Sepsi, UTA, Gloria Buzău, FC Viitorul și ACSM Poli Iași.

FC Argeș a anunțat mutarea lui Kevin Luckassen

FC Argeș a anunțat în cursul zilei de luni aducerea atacantului de 32 de ani. Piteștenii își întăresc astfel zona ofensivă cu un jucător cu multă experiență în Superliga.

„FC Argeș și-a întărit atacul cu olandezul Kevin Brobbey, jucător în vârstă de 32 de ani. Crescut la juniorii lui AZ Alkmaar, Kevin a debutat în fotbalul mare la Ross County, în prima ligă scoțiană. Apoi, s-a transferat la Slovan Liberec, unde a evoluat timp de trei ani.

După experiențe la St. Polten (Austria), Northampton (Anglia) și Almere Omniworld (Olanda), atacantul născut la Eindhoven a ajuns în România. Sezonul bun de la Politehnica Iași l-a adus în atenția celor de la Viitorul Constanța.

9 goluri în 18 partide petrecute în tricoul marinarilor au fost de ajuns pentru a-i convinge pe turcii de la Kayserispor să îl achiziționeze. După 14 partide în Turcia, Kevin a mers împrumut la Sepsi OSK Sfântu Gheorghe. Au mai urmat apoi experiențe la Rapid și UTA, pentru ca în 2024 să meargă în Arabia Saudită la Al-Batin.

Ulterior s-a transferat la Gloria Buzău, reușind să marcheze 5 goluri în 11 partide. În palmares, Brobbey are o Cupă a Olandei, cu Alkmaar, o Cupă a României, cu Sepsi, o Cupă și o Supercupă a Cehiei, cu Liberec. Noul atacant al Argeșului a evoluat și pentru naționalele U19 și U18 ale Olandei.

350.000 de euro este cota de piaţă a lui Kevin Brobbey, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com. Bine ai venit în Familia Vulturilor și mult succes în tricoul alb-violet!”, se arată în comunicatul lui FC Argeș.

Luckassen a jucat cele mai multe partide la o echipă din România la Sepsi, unde a adunat 31 de partide și a marcat șase goluri și două pase decisive.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Peisaj de iarnă la Bâlea Lac. Prima zăpadă din acest sezon a acoperit Transfăgărășanul | VIDEO & FOTO
Peisaj de iarnă la B&acirc;lea Lac. Prima zăpadă din acest sezon a acoperit Transfăgărășanul | VIDEO FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Marius Măldărășanu, revoltat după &icirc;nfr&acirc;ngerea cu FC Argeș: &bdquo;Vorbesc foarte rar despre arbitraj&rdquo;
Marius Măldărășanu, revoltat după înfrângerea cu FC Argeș: „Vorbesc foarte rar despre arbitraj”
&bdquo;Fără nicio răutate&rdquo;. Bogdan Andone pune piciorul &icirc;n prag după ce FC Argeș a ajuns pe locul 2
„Fără nicio răutate”. Bogdan Andone pune piciorul în prag după ce FC Argeș a ajuns pe locul 2
FC Hermannstadt - FC Argeș 0-1 | Piteștenii au uitat cum e să piardă
FC Hermannstadt - FC Argeș 0-1 | Piteștenii au uitat cum e să piardă
ULTIMELE STIRI
Număr incredibil de suporteri! Meciul din Superliga a bătut orice record negativ din acest sezon
Număr incredibil de suporteri! Meciul din Superliga a bătut orice record negativ din acest sezon
Doliu &icirc;n Spania: portarul Raul Ramirez s-a prăpădit la doar 19 ani
Doliu în Spania: portarul Raul Ramirez s-a prăpădit la doar 19 ani
Mihai Stoica a dezvăluit jucătorul de la FCSB mai bun dec&acirc;t Kane sau Lewandowski! Cine l-a impresionat cu Oțelul
Mihai Stoica a dezvăluit jucătorul de la FCSB mai bun decât Kane sau Lewandowski! Cine l-a impresionat cu Oțelul
Probleme grave, la Metaloglobus &ndash; FC Botoșani: &bdquo;Asta mi-au zis jucătorii&ldquo;
Probleme grave, la Metaloglobus – FC Botoșani: „Asta mi-au zis jucătorii“
Rom&acirc;nul de la Young Boys nu s-a ferit să o spună! Cum vede duelul cu FCSB: &bdquo;Pleacă favoriți&rdquo;
Românul de la Young Boys nu s-a ferit să o spună! Cum vede duelul cu FCSB: „Pleacă favoriți”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali pregătește un transfer istoric la FCSB: Acum &icirc;l sun, dau 4,5 milioane de euro!

Gigi Becali pregătește un transfer istoric la FCSB: "Acum îl sun, dau 4,5 milioane de euro!"

Uluitor! Gigi Becali a anunțat primul &rdquo;11&rdquo; cu Young Boys din Europa League: &rdquo;Prima variantă &icirc;n meciurile tari&rdquo;

Uluitor! Gigi Becali a anunțat primul ”11” cu Young Boys din Europa League: ”Prima variantă în meciurile tari”

FCSB - Oțelul Galați 1-0 | Abia a doua victorie a &bdquo;roș-albaștrilor&rdquo; &icirc;n Superliga

FCSB - Oțelul Galați 1-0 | Abia a doua victorie a „roș-albaștrilor” în Superliga

Pe ce loc a urcat FCSB &icirc;n Superliga după victoria cu Oțelul Galați

Pe ce loc a urcat FCSB în Superliga după victoria cu Oțelul Galați

Ilie Dumitrescu, dat pe spate de un fotbalist de la FCSB: &bdquo;Are calitate și potențial! E de viitor!&rdquo;

Ilie Dumitrescu, dat pe spate de un fotbalist de la FCSB: „Are calitate și potențial! E de viitor!”

PAOK o conducea cu 3-1 pe ultima clasată, după s-a &icirc;nt&acirc;mplat ceva de necrezut! Răzvan Lucescu a rămas mască

PAOK o conducea cu 3-1 pe ultima clasată, după s-a întâmplat ceva de necrezut! Răzvan Lucescu a rămas mască



Recomandarile redactiei
Mihai Stoica a dezvăluit jucătorul de la FCSB mai bun dec&acirc;t Kane sau Lewandowski! Cine l-a impresionat cu Oțelul
Mihai Stoica a dezvăluit jucătorul de la FCSB mai bun decât Kane sau Lewandowski! Cine l-a impresionat cu Oțelul
Probleme grave, la Metaloglobus &ndash; FC Botoșani: &bdquo;Asta mi-au zis jucătorii&ldquo;
Probleme grave, la Metaloglobus – FC Botoșani: „Asta mi-au zis jucătorii“
Rom&acirc;nul de la Young Boys nu s-a ferit să o spună! Cum vede duelul cu FCSB: &bdquo;Pleacă favoriți&rdquo;
Românul de la Young Boys nu s-a ferit să o spună! Cum vede duelul cu FCSB: „Pleacă favoriți”
Doi jucători de la FCSB, luați la rost după victoria cu Oțelul: &rdquo;Duceți-vă, bă, și dați gol!&rdquo;
Doi jucători de la FCSB, luați la rost după victoria cu Oțelul: ”Duceți-vă, bă, și dați gol!”
Becali a aflat decizia: amenda luată de bărbatul care i-a vandalizat palatul
Becali a aflat decizia: amenda luată de bărbatul care i-a vandalizat palatul
Alte subiecte de interes
UTA Arad, la transferul cu numărul 51 din acest sezon! Fostul atacant de la Rapid a semnat&nbsp;
UTA Arad, la transferul cu numărul 51 din acest sezon! Fostul atacant de la Rapid a semnat 
Trei vedete, OUT de la Rapid! Anunțul clubului
Trei vedete, OUT de la Rapid! Anunțul clubului
Alex Mitriță, replică pentru analiștii TV după startul fulminant de sezon: Nu am zis asta! Vreau să revin puțin
Alex Mitriță, replică pentru analiștii TV după startul fulminant de sezon: "Nu am zis asta! Vreau să revin puțin"
Ceva ce Giuleștiul nu poate accepta! Trei concluzii după Rapid - Sepsi 2-2
Ceva ce Giuleștiul nu poate accepta! Trei concluzii după Rapid - Sepsi 2-2
Trei foști dinamoviști o salvează pe Dinamo. Dorinel, Sabău și Rednic. Caramavrov scrie despre meciurile care au decis retrogradatele și &bdquo;salvatele&rdquo;
Trei foști dinamoviști o salvează pe Dinamo. Dorinel, Sabău și Rednic. Caramavrov scrie despre meciurile care au decis retrogradatele și „salvatele”
Mircea Rednic face revoluție la UTA! Un atacant de națională și fost campion, dorit la Arad&nbsp;
Mircea Rednic face revoluție la UTA! Un atacant de națională și fost campion, dorit la Arad 
CITESTE SI
Regatul Unit vrea să &icirc;năsprească condițiile de ședere permanentă. Imigranții vor fi obligați să facă și ore de voluntariat

stirileprotv Regatul Unit vrea să înăsprească condițiile de ședere permanentă. Imigranții vor fi obligați să facă și ore de voluntariat

O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați &icirc;nainte de nuntă. &rdquo;Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie&rdquo;

protv O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați înainte de nuntă. ”Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie”

Rezultate alegeri parlamentare &icirc;n Republica Moldova 2025. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de &rdquo;Patrioți&rdquo;

stirileprotv Rezultate alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”

Selena Gomez s-a căsătorit cu producătorul muzical Benny Blanco. Primele imagini de la ceremonia de poveste | GALERIE FOTO

stirileprotv Selena Gomez s-a căsătorit cu producătorul muzical Benny Blanco. Primele imagini de la ceremonia de poveste | GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!