FC Argeș a obținut o nouă victorie, scor 1-0 pe terenul celor de la Hermannstadt, și a urcat pe locul doi, cu 22 de puncte, la un singur punct distanță de liderul Universitatea Craiova, dar cu un meci în plus față de restul echipelor din campionat.



Panduru a rămas impresionat de prestația echipei lui Bogdan Andone, care a ajuns la patru victorii în ultimele cinci partide din campionat.



Analistul TV crede că piteștenii, nou-promovați în acest sezon, pot prinde play-off-ul la finalul sezonului regulat.



Basarab Panduru: ”Argeșul arată foarte bine”



„Ce să zic? Este o mare nebunie ce e la FC Argeş. Nu credeau ei că vor ajunge în situaţia asta, ca 12 etape să facă două puncte pe meci. Dacă cumva ai nevoie de 44 de puncte, mai ai nevoie în 19 etape de 1.2 puncte pe meci. Argeşul arată foarte bine, dă goluri în deplasare, bate la FCSB, bate la CFR, dă goluri peste tot.



Hermannstadt vine după victoria cu Rapid, dar şi după înfrângerea cu Slobozia, 0-2. Este al doilea meci când nu marchezi acasă. Mă aşteptam ca după meciul cu Rapid să se întâmple ceva. Bravo, Bogdan Andone! Nu cred că este uşor”, a spus Panduru, la Prima Sport.



Programul etapei a 11-a din Superligă:



Vineri, 26 septembrie



FC Hermanstadt - FC Argeș 0-1

Ora 21.00 Universitatea Craiova - Dinamo București

Sâmbătă, 27 septembrie



Ora 15.00 UTA Arad - FK Csiksereda Miercurea Ciuc

Ora 20.30 Petrolul Ploiești - FC Rapid

Duminică, 28 septembrie



Ora 17.30 Farul Constanța - Unirea Slobozia

Ora 20.30 FCSB - Oțelul Galați

Luni, 29 septembrie

