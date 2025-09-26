După o primă repriză fără gol, dar cu ocazii mari la poarta piteștenilor, golul decisiv al meciului a fost marcat de Caio Ferreira în minutul 65.

Astfel, brazilianul își continuă forma excelentă, iar FC Argeș a uitat cum e să piardă de cinci etape.



Marius Măldărășanu a acuzat arbitrajul la finalul meciului



Faza golului marcat de Caio a fost una controversată pentru că Marius Măldărășanu e de părere că jucătorul piteștenilor a faultat înainte de a recupera mingea.

Antrenorul lui FC Hermannstadt nu a putut înțelege de ce faza nu a fost întoarsă de VAR.

„Vorbesc foarte rar de arbitraj, dar am văzut acea fază de la golul lor. E adevărat, prima greșeală e a apărătorului nostru, Caro trebuia să joace înapoi, nu să riște. Dar se vede pe reluarea din spatele porții noastre că adversarul îi ia piciorul.

Nu avea cum să se dezechilibreze fără contact. Dar asta e viața, repet, prima greșeală e a lui Caro, nu ai voie să faci așa ceva din postura de ultim apărător. Cred c-a fost fault pentru noi, dar nu s-a dat, asta e", a spus antrenorul sibienilor după meci.

În urma acestui rezultat, FC Argeș a urcat pentru moment pe locul doi din Superliga, adunând 22 de puncte în 11 partide, în timp ce Hermannstadt se află pe poziția a 11-a cu 10 puncte.

