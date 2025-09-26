FC Argeș s-a impus cu 1-0 pe terenul celor de la Hermannstadt, grație golului marcat în minutul 65 de Caio Ferreira.



Cu acest rezultat, piteștenii au urcat temporar pe poziția secundă a clasamentului, acumulând 22 de puncte după 11 etape, la egalitate de victorii cu liderul Universitatea Craiova.



Bogdan Andone pune piciorul în prag



Antrenorul Bogdan Andone a recunoscut că jocul formației sale nu a fost spectaculos, însă a apreciat munca depusă de jucători și organizarea defensivă care a făcut diferența în acest meci.



Mai mult, tehnicianul a explicat că disciplina și respectarea planului stabilit la echipă sunt esențiale



„Era important să facem un rezultat pozitiv. Chiar dacă jocul nostru nu a fost spectaculos pe faza ofensivă, era foarte important să fim bine organizați. Trebuia să arătăm că nu întâmplător suntem aici. Mă bucur pentru băieți, merită felicitați.



Au fost foarte atenți pe parcursul jocului. Până la urmă, munca este răsplătită. Trebuie să muncim la fel. La pauză am decis că trebuie să fim mai echilibrați și am schimbat sistemul, în oglindă cu al lor. Am marcat, și după cred că am gestionat foarte bine meciul. Ne-am organizat bine.



Cred că astăzi (n.r. vineri, 26 septembrie) sau ieri am făcut un an de când sunt la echipă. Le-am spus jucătorilor că putem reuși doar prin muncă, prin organizare. Avem o linie a noastră. Cine nu rămâne pe această linie se autoexclude, fără nicio răutate. E singura cale să reușim”, a declarat Bogdan Andone după meci.

