FC Hermannstadt - FC Argeș, LIVE TEXT de la 18:00
FC Hermannstadt vine după ce i-a administrat primul eșec lui Rapid din acest sezon. Conduși la pauză, sibieni au întors rezultatul în repriza secundă, după golurile lui Sergiu Buș și Aurelian Chițu.
FC Argeș, una dintre revelațiile acestui sezon, se află pe locul 5, cu 19 puncte, la egalitate cu Dinamo și Rapid. În cazul unei victorii, piteștenii conduși de Bogdan Andone vor urca pe locul 2, la doar o lungime în spatele liderului Universitatea Craiova.
Ultimele confruntări dintre FC Hermannstadt și FC Argeș s-au desfășurat în sezonul 2022/2023 din Superliga. Au fost două victorii ale sibienilor, ambele pe teren propriu, și o remiză.
FC Hermannstadt - FC Argeș | Statistici LPF
- Cu doar 16 galbene încasate, FC Hermannstadt ocupă prima poziție în clasamentul fair-play.
- Opt goluri din faze fixe au marcat argeșenii, locul 1 la acest capitol.
- Câte un jucător din fiecare tabără au bifat toate minutele, Cătălin Căbuz, respectiv Roberto Sierra.
- FC Hermannstadt şi FC Argeş s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de șase ori, de patru ori s-au impus sibienii, iar alte două partide s-au terminat la egalitate.
- Prima confruntare a avut loc pe 16 decembrie 2020, FC Argeş - FC Hermannstadt 2-2, marcatori Cephas Malele - dublă, respectiv Răzvan Dâlbea şi Bright Addae.
- Cele mai multe goluri s-au marcat pe 3 aprilie 2021, FC Hermannstadt - FC Argeş 4-1.
- Cea mai recentă dispută din SuperLigă: 22 aprilie 2023, FC Hermannstadt - FC Argeș 2-1 (Vasel Limaj, Daniel Paraschiv / Kevin Koubemba).