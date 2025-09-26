FC Hermannstadt - FC Argeș, LIVE TEXT de la 18:00



FC Hermannstadt vine după ce i-a administrat primul eșec lui Rapid din acest sezon. Conduși la pauză, sibieni au întors rezultatul în repriza secundă, după golurile lui Sergiu Buș și Aurelian Chițu.



FC Argeș, una dintre revelațiile acestui sezon, se află pe locul 5, cu 19 puncte, la egalitate cu Dinamo și Rapid. În cazul unei victorii, piteștenii conduși de Bogdan Andone vor urca pe locul 2, la doar o lungime în spatele liderului Universitatea Craiova.



Ultimele confruntări dintre FC Hermannstadt și FC Argeș s-au desfășurat în sezonul 2022/2023 din Superliga. Au fost două victorii ale sibienilor, ambele pe teren propriu, și o remiză.

FC Hermannstadt - FC Argeș | Statistici LPF