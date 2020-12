Florinel Coman se poate vinde singur si isi poate da si un comision! Singura conditie pe care trebuie sa o respecte pentru a pleca de la FCSB

"Perla" lui Gigi Becali a ramas fara agent dupa ce contractul cu Ioan Becali i-a expirat.

Fotbalistul se poate face agent si se poate vinde singur. Coman va avea insa probleme, fiind nevoit sa respecte o conditie esentiala pentru a putea pleca de la FCSB. Va trebui sa isi gaseasca o oferta de minim 10 milioane de euro, cat cere patronul ros-albastrilor in schimbul lui.

Fostul agent al fotbalistului, Ioan Becali, a declarat ca Florinel Coman ar fi fost plecat deja din Liga 1 daca finantatorul FCSB-ului ar fi acceptat o suma mai mica de bani.

"Daca ar fi fost vorba de 7, 8, 9 milioane, Florinel ar fi fost plecat demult, insa clubul doreste mult mai mult", a declarat Ioan Becali pentru Pro TV.

Coman a revenit cu gol in meciul cu UTA Arad, dupa o accidentare care l-a tinut aproape 3 luni departe de teren. In cazul unor evolutii bune in aceasta perioada, derby-urile cu CFR Cluj si Craiova ar putea fi ultimele pentru Florinel Coman in Liga 1.