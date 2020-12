Prima reactie dupa ce Coman a ramas fara impresar! "Daca vorbeam de 8-9 milioane de euro era deja plecat de la FCSB!" Ce spune Becali

Contractul lui Florinel Coman cu impresarul Giovanni Becali a expirat, iar fotbalistul nu a mai dorit sa semneze o noua intelegere.

Florinel Coman este disperat sa prinda un transfer in strainatate si este dispus sa se aseze la negocieri cu orice impresar ii aduce o oferta de la un club important.

Contractul atacantului cu firma de impresiariat a lui Giovanni Becali a expirat si acesta nu a mai dorit sa prelungeasca intelegerea:

"Vreau ca oricine are posibilitatea sa-mi aduca o propunere de transfer sa o poata face", ar fi fost argumentul lui Coman, potrivit Gazetei.

Giovanni Becali a confirmat totul, insa spune ca nu este nicio problema intre el si Florinel Coman si de-a lungul timpului a mai colaborat cu multi fotbalisti in acest fel.

"Nu e nicio problema intre noi si Florinel, nu ne leaga un contract. Oricum, tot timpul la mine a fost vorba despre mers pe incredere si nu am invocat un contract. Eu fac contract atunci cand aduc oferta si intram in negocierile de transfer. Asa am procedat si cu Mutu, cu care aveam contract si nu ne-am agatat de el, desi puteam sa facem o plangere la FIFA. Repet, lucram pe incredere", a spus Giovanni Becali, potrivit sursei citate.

Giovanni Becali: "E greu se place, se solicita o suma foarte mare in schimbul sau!"

Impresarul a comentat si dorinta lui Coman de a prinde un transfer in strainatate si spune ca in conditiile actuale este greu ca acest lucru sa se intample:

"Deocamdata, e greu sa plece. E pandemie, e greu sa aduci oameni care sa vada meciurile de aici, apoi el a fost accidentat o lunga perioada, plus ca se si solicita o suma foarte mare in schimbul sau. Daca vorbeam despre 8-9 milioane de euro, atunci cred ca era simplu, Coman era deja plecat", a mai spus Giovanni.