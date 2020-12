"Va lua bani cat pe Man si Coman la un loc!" Cine este fotbalistul cu care Gigi Becali poate da lovitura! Jucatorul este comparat cu o legenda a nationalei

Octavian Popescu devine un jucator din ce in ce mai important pentru Toni Petrea la FCSB.

Fotbalistul de 17 ani a reusit sa obtina penalty-ul cu care FCSB a deschis scorul in meciul cu UTA Arad, incheiat cu scorul de 3-0.

Mijlocasul ofensiv este vazut drept unul dintre cele mai mari talente din ultimii 20 de ani din fotbalul romanesc de catre Dumitru Dragomir, fiind comparat cu legenda nationalei Romaniei si a lui Dinamo, Florea Dumitrache.

Fostul sef LPF este de parere ca Becali va obtine o suma frumoasa pentru Popescu, spunand ca este posibil chiar sa ia mai multi bani decat pe Man si Coman la un loc.

"Becali o sa ia bani pe el cat pe Man si Coman la un loc! Popescu e cel mai mare talent din ultimii 20 de ani. Sa traga de el, sa joace titular la Steaua, macar un an de zile. Este mare talent, de la Dumitrache nu am mai vazut asa ceva", a declarat Dumitru Dragomir pentru as.ro.

Popescu are 7 meciuri la FCSB in Liga 1 si o aparitie in Europa League. In afara meciului de azi, a mai fost titular cu Poli Iasi (2-5). Mijlocasul ofensiv are doua pase de gol in acest sezon.