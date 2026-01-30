Pep Guardiola, antrenorul echipei Manchester City, a lipsit de la conferinţa de presă de vineri, înaintea meciului cu Tottenham Hotspur, după ce a asistat la un concert de susţinere a Palestinei, desfăşurat la Barcelona.

Tehnicianul spaniol a ţinut un scurt discurs pro-palestinian în timpul celebrării acestui concert caritabil de la Barcelona.

"Stăm în faţa lumii pentru a arăta că suntem de partea celor slabi", a declarat Guardiola la Palau Sant Jordi, potrivit Agerpres.

"Suntem alături de Palestina şi nu doar de ei, ci de toate cauzele. Acesta este un manifest pentru Palestina şi pentru întreaga umanitate. Când văd un copil la televizor în ultimii doi ani, filmându-se, întrebându-se unde este mama lui, care este îngropată sub ruine fără ca el să ştie încă, mă întreb mereu la ce se gândesc ei. Cred că i-am lăsat singuri, abandonaţi", a mai afirmat Guardiola.

