"Vom fi greu de batut anul acesta!" Coman, mai increzator ca niciodata dupa REVENIREA CU GOL pentru FCSB! Cui a dedicat golul sau

Florinel Coman (22 ani) a revenit pe teren dupa aproape trei luni de absenta si si-a facut prezenta simtita in teren cu un gol in poarta UTEi.

Coman a intrat in minutul 69 in teren, in locul lui Buziuc. Extrema FCSB-ului a inscris in minutul 90 dupa o centrare frumoasa a lui Morutan si a contribuit la victoria la scor a echipei sale.

Florinel a vorbit la finalul partidei despre perioada dificila prin care a trecut la accidentare, dar si despre revenirea pe teren si obiectivele pe care le are alaturi de ros-albastri.

Mai mult, Coman a facut si o dezvaluire emotionanta, dedicandu-i golul bunicului sau, care a decedat recent.



"M-am gandit mereu sa inscriu, ma bucur ca am facut-o acum, cand am revenit. Putem spune ca sunt 100%, m-am simtit foarte bine la antrenamente si in meci. A fost o perioada foarte grea, ma bucur ca am reusit sa trec peste acest lucru.

Inceputul a fost dificil, cand am fost lovit pe teren, nu mi s-a intamplat niciodata sa stau atat de mult accidentat.

Este normal, sunt jucatori foarte valorosi, era normal sa aiba cifrele astea, ma bucur pentru toti. Sper ca Tase sa fie bine, sa fie apt, oricum suntem un grup foarte unit care isi doreste performanta.

Mergem la CFR sa luam cele 3 puncte. Cu asta plecam in minte la fiecare meci, suntem setati pe el, sa iesim invingatori.

Au mai fost momente bune, dar ca si grup, ca si unitate, cred ca suntem in cel mai bun moment si anul acesta vom fi greu de batut.

Vreau sa dedic golul bunicului meu, care din pacate a decedat", a spus Florinel Coman la finalul partidei.