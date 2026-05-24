Florinel Coman, din nou în Ghencea! Mesajul transmis de atacantul naționalei

Fostul golgheter al SuperLigii din ediția 2023-2024 a ținut să asiste pe viu la partida decisivă pe care FCSB a disputat-o pentru calificarea în preliminariile Conference League.

Entuziasmat de revederea cu Gică Hagi la națională

Atacantul se află în România pentru a se alătura lotului primei reprezentative. Acesta a fost convocat de Gică Hagi în vederea partidelor amicale cu Georgia și Țara Galilor, programate pe 2, respectiv 6 iunie.

Internaționalul român a oferit câteva detalii despre discuțiile purtate cu antrenorul care l-a lansat în fotbalul mare.

„Sunt bine, sunt OK, nerăbdător, toate revederile sunt foarte frumoase, când vii la echipa națională. Am vorbit când a fost dânsul prezentat, după prezentare am vorbit la telefon, mi-a spus că sunt luat în calcul. Da, normal. Am crescut la Academia dânsului, acolo m-am format ca jucător, ca om, am câștigat un titlu cu Viitorul, așa că înseamnă foarte mult pentru mine”, a spus Florinel Coman, înaintea meciului dintre FCSB și FC Botoșani, potrivit as.ro.