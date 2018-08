FCSB - Dinamo Bucuresti | "Transferul lui Cristian Lopez nu a picat!" Anunt de ULTIMA ORA despre noul atacant FCSB

Gigi Becali anunta ca negocierile cu Cristian Lopez nu au picat.

Becali s-a declarat multumit de meciul cu Dinamo, insa asteapta un atacant pentru a intari echipa. Gnohere a rezistat doar 45 de minute cu Dinamo, apoi a cerut schimbarea.



"Cristian Lopez nu a refuzat inca, a zis ca are si oferte mai mari. Ce este cert este ca noi trebuie sa luam un atacant. O sa vedeti ca echipa asta are viitor. Si la doua noaptea vorbeam aseara despre un atacant, si dupa meci am cautat. Ma gandesc tot timpul la un atacant. De Gnohere de aia am si cerut sa joace. Nu vreau un atacant de mare clasa, sunt multumit de Gnohere. Dar vreau unul care sa-l poata inlocui, aseara a cerut schimbarea, nu mai putea. Vreau un varf care sa joace tot meciul, dar sa fie rezerva lui Gnohere. Imi place mult de el, mai ales ca nu e 100% refacut", a spus Becali la PROX.

Patronul FCSB spera ca Florinel Coman sa continue seria buna dupa cele doua reusite din derby.



"Eu nu mi-am pierdut increderea niciodata in Florinel Coman. Am si eu strategia mea, le mai dau cate o palma la TV. Se uita familia, sa mai traga un semnal de alarma, sa munceasca mai mult. El de fapt golul 2 l-a dat de mare atacant, primul gol din corner, tragi si dai gol, nu e problema asta. Eu vreau realizari pe termen lung. Chiar daca bateam aseara Dinamo si nu jucam bine, ii criticam. Chiar daca luam bataie mie mi-a placut jocul, asta vreau eu. Asta inseamna ca avem un bun viitor", a mai spus Becali.

FCSB si Dinamo au incheiat la egalitate, scor 3-3, dupa un meci in care elevii lui Dica au condus de trei ori.