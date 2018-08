"Era cea mai mare pierdere in fotbal!" Becali e fericit ca a pierdut cu Astra, altfel nu scapa de Alibec | Calculul care-l multumeste pe patronul FCSB

Gigi Becali nu e suparat ca a pierdut meciul cu Astra din campionat.

Gigi Becali a vorbit despre transferul lui Alibec la Astra. Patronul de la FCSB nu regreta nici macar un pic ca l-a vandut.

"Am mancat bataie de la Giurgiu, dar am castigat 1 milion de euro. Daca nu ne bateau pe noi, nu mai dadeau banii. Nu imi mai pare rau ca am luat bataie. Cea mai mare pierdere in fotbal era Alibec. 30.000 de euro pe luna cu toate taxele", a explicat Becali la Pro X.

FCSB a avut de castigat in urma transferurilor lui Alibec si Budescu. Becali a facut calculul si e multumit de rezultat.

"Eu, impreuna, am dat pe Budescu si Alibec 2.4 milioane de euro si am luat 3.5 milioane. Am castigat 1 milion de euro din 2 jucatori. Eu nu mai judec pe nimeni pentru ca de fiecare data cand dau din gura primesc o palma", a spus patronul FCSB la Pro X.