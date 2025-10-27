VIDEO Steaua a câștigat Cupa! Primul trofeu european pentru dubla finalistă din Liga Campionilor

Alexandru Hațieganu
Moment istoric în Ghencea.

🏆 Am cucerit primul trofeu european din istorie!”, a titrat Steaua București pe pagina oficială de Facebook a clubului din Ghencea, unde se detaliază momentul istoric:

❤💙 Ce succes! Ce start de sezon! Ce început pentru Marcelo Fronckowiak pe banca tehnică a formației noastre! Steaua București a făcut istorie în această seară și a cucerit cel dintâi trofeu european al secției de volei masculin: Cupa Balcanică!

‼ Este pentru prima dată în ultimii 13 ani, când o echipă din țara noastră se impune în această competiție. Ultima dată când Cupa Balcanică a poposit în România s-a întâmplat în 2012, când era cucerită de către Universitatea Cluj!

💪 Finalistă de două ori în Liga Campionilor (1969 și 1979) și de alte trei ori în CEV Cup (1977, 1981 și 1986), Steaua reușește, la capătul unui turneu perfect, în care a arătat putere de luptă, spirit de sacrificiu și multă valoare, să aducă în Ghencea cel dintâi trofeu european al secției de volei masculin!”.

Steaua, locul 1 în Cupa Balcanică și calificare în Challenge Cup

La finalul săptămânii trecute, rând pe rând, roș-albaștrii au trecut de puternica formației turcă SC Ankara, scor 3-1 (20-25, 25-20, 25-23, 25-23), de arțăgoasa echipă greacă OFI Creta, scor 3-1 (25-23, 17-25, 31-29, 27-25), și, în ultimul meci, de duminică, de gazdele de la OK Kakanj, scor 3-0 (25-21, 25-20, 25-20).

Astfel, succesul în Cupa Balcanică le aduce roș-albaștrilor și dreptul de a participa în ediția 2025-2026 a CEV Challenge Cup.

Astăzi, Steaua și-a aflat și prima adversară din Challenge Cup: Khilasedichi Baku din Azerbaidjan.

Meciurile vor avea loc în 12 şi 20 noiembrie, iar câştigătoarea din dubla manşă se va califica în optimi, adversară fiind echipa belgiană Lindemans Aalst.

România mai este reprezentată în Challenge Cup de Arcada Galaţi, care va juca în 12 şi 19 noiembrie, cu formaţia finlandeză Levoranta Sastamala, precum şi de SCM Zalău, repartizată direct în optimile de finală.

Lotul actual al Stelei

JUCĂTORI: 

Alexandru Rață, Cristian Păun, Nicolas Grigorie, Răzvan Baziliuc, Claudiu Dumitru, Rareș Bălean, Ciprian Matei, Victor Asmarandei, Sergiu Filip, Santiago Arroyo, Baetens Seppe, Svetoslav Ivanov, Krasimir Georgiev, Murilo Radke, Josef Polak.

Accidentați, Robert Vologa și Adrian Aciobăniței nu au făcut deplasarea la Kakanj, dar fac parte din lotul Stelei în acest sezon.

STAFF TEHNIC: 

Marcelo Fronckowiak (principal), Lucio Oro, Dan Duroaia, Daniel Săvoiu (secunzi), Andrei Cipcă (Kinetoterapeut), Radu Mandache (preparator fizic).

MANAGER: Răzvan Roșu.

Info și foto: Steaua București, news.ro

