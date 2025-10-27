”🏐 VOLEI

🏆 Am cucerit primul trofeu european din istorie!”, a titrat Steaua București pe pagina oficială de Facebook a clubului din Ghencea, unde se detaliază momentul istoric:

”❤💙 Ce succes! Ce start de sezon! Ce început pentru Marcelo Fronckowiak pe banca tehnică a formației noastre! Steaua București a făcut istorie în această seară și a cucerit cel dintâi trofeu european al secției de volei masculin: Cupa Balcanică!

‼ Este pentru prima dată în ultimii 13 ani, când o echipă din țara noastră se impune în această competiție. Ultima dată când Cupa Balcanică a poposit în România s-a întâmplat în 2012, când era cucerită de către Universitatea Cluj!

💪 Finalistă de două ori în Liga Campionilor (1969 și 1979) și de alte trei ori în CEV Cup (1977, 1981 și 1986), Steaua reușește, la capătul unui turneu perfect, în care a arătat putere de luptă, spirit de sacrificiu și multă valoare, să aducă în Ghencea cel dintâi trofeu european al secției de volei masculin!”.

