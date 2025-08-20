Mihai Stoica a confirmat că Adrian Șut și Risto Radunovic, doi piloni ai echipei, sunt complet refăcuți și vor fi în lotul pentru confruntarea cu Aberdeen de joi.



Antrenorul Elias Charalambous poate respira ușurat. Tehnicianul cipriot se va putea baza pe formula de start ideală în Scoția, după ce a avut emoții în privința închizătorului Adrian Șut (26 de ani) și a fundașului stânga Risto Radunovic (33 de ani).

Două reveniri importante în lot la FCSB



Managerul general al campioanei a lămurit situația celor doi. "Șut s-a antrenat normal, Radunovic s-a antrenat normal", a transmis MM Stoica la PrimaSport.



Astfel, singurul absent notabil rămâne atacantul Denis Alibec, care, deși s-a pregătit cot la cot cu echipa, nu va face deplasarea.



Cu cei doi jucători recuperați, FCSB ar putea alinia un prim "11" solid în Scoția: Târnovanu – Crețu, M. Popescu, Ngezana, Radunovic – Șut, Chiricheș – Cisotti, Olaru, Florin Tănase – Bîrligea.



Partida dintre Aberdeen și FCSB se va disputa joi, 21 august, de la ora 21:45, și va fi transmisă pe VOYO. Returul este programat o săptămână mai târziu, pe Arena Națională.

