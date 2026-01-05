Campioana ultimelor două sezoane este abia pe locul 9, cu 31 de puncte, în afara play-off-ului, la două puncte de poziția a șasea.



În acest context, mijlocașul ofensiv spune clar că titlul nu poate fi, momentan, un obiectiv real. Prioritatea absolută este calificarea în play-off, abia apoi putând fi discutată lupta pentru campionat.



Florin Tănase: „Cum să vorbești de titlu? Râde lumea de tine!”



„Principalul obiectiv nu are cum să fie titlul. Avem un obiectiv intermediar, play-off-ul. Dacă îl vom obține, atunci ne gândim mai departe. Dar dacă nu intrăm în play-off…”, a explicat Tănase.



Jucătorul FCSB-ului a comentat și declarația lui Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, care susține că roș-albaștrii ar putea „distruge tot” în play-off, dacă ajung acolo.



„Sperăm să i se confirme domnului Iftime. Ne bucurăm că ne apreciază, știe fotbal. Dar când nu ești în play-off, cum să vorbești despre titlu? După râde lumea de tine. «Cum, mă, tu nu ești în play-off?»”, a spus Tănase.



„Vorbim de play-off pentru că trebuie să ajungem acolo. Automat, orice echipă din play-off are șanse matematice la titlu”, a încheiat jucătorul, într-un interviu pentru Sport Content eAD.



FCSB, pe locul #9 în Superliga



La momentul redactării acestui articol, Universitatea Craiova ocupă primul loc în Superliga, cu 40 de puncte, fiind urmată de Rapid București, cu 39. FC Botoșani se află pe poziția a treia, cu 38 de puncte, la egalitate cu Dinamo, ocupanta locului patru.

FC Argeș, nou-promovată, se află pe locul 5, în timp ce Oțelul Galați completează top 6, cu 33 de puncte. La polul opus, FCSB, campioana ultimelor două sezoane, se află abia pe locul 9, cu 31 de puncte, în timp ce CFR Cluj ocupă poziția a 11-a, cu 26 de puncte.



După ce va reveni din cantonament, roș-albaștri se vor duela în prima rundă a anului 2026 cu FC Argeș. FCSB va face deplasarea la Pitești, pentru duelul din etapa #22, meci cu începere la ora 20:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.

