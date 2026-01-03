Cotat la 2,3 milioane de euro de site-urile de specialitate, Florin Tănase a bifat în actuala stagiune 21 de apariții în Superliga (10 goluri), șase în Europa League (un gol), trei în preliminariile Champions League, două în preliminariile Europa League, una în cupă și tot una și în Supercupa României.



Florin Tănase, întrebat despre momentul în care se va retrage: ”Sunt gânduri”



Întrebat despre retragere, Florin Tănase a explicat că este prea devreme să se gândească la perioada de după și că, deși există unele idei, nu a luat încă nicio decizie legată de un eventual rol în fotbal.



Fotbalistul a ținut să puncteze faptul că își dorește să mai evolueze mulți ani și a indicat că nu se simte la final de carieră.



”Nu știu exact ce o să fac după retragere. Sunt gânduri, dar nu știi ce vei face când te vei lăsa. Dacă vrei să te faci antrenor sau dacă mai rămâi în fotbal. Nu știu, e prea devreme.



Îmi doresc să mai joc mulți ani, nu sunt bătrân, abia împlinesc 31 de ani”, a spus Florin Tănase pentru eAD.



Campioana României, FCSB, se află pe locul 9 în clasament cu 31 de puncte. Campioana României a bifat opt victorii, șapte remize și șase eșecuri în 21 de etape.



Cifrele lui Florin Tănase

