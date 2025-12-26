Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios se vor întâlni la Dubai, în a patra zi de Crăciun, într-un meci inedit, prin care tenisul va primi o doză suplimentară de expunere în întreaga lume.

În exclusivitate pe VOYO, fanii sportului din România vor putea urmări duelul dintre numărul 1 WTA, Aryna Sabalenka și fostul finalist al competiției de la Wimbledon 2022, Nick Kyrgios.

„Bătălia Sexelor”, Sabalenka - Kyrgios se joacă în 28 decembrie, de la ora 17:00, pe VOYO

Deși cunoscut pentru serviciile sale impunătoare, care intimidează majoritatea tenismenilor din circuitul ATP, Nick Kyrgios - fost număr 13 ATP - ar putea avea emoții în această partidă, știind că a jucat doar șase meciuri oficiale, în ultimele două sezoane. Absențele din circuit au fost cauzate de problemele acuzate de Kyrgios la încheietura mâinii drepte.

Anduranța lui Nick Kyrgios va fi testată, deoarece meciul se va juca într-un format de 2/3 seturi. În cazul unui set decisiv, această manșă va consta într-un super tiebreak care va fi câștigat de primul jucător care câștigă zece puncte.

Suprafața terenului Sabalenkăi va fi micită cu nouă la sută

Pentru a câștiga puncte ușoare cu serviciul, Nick Kyrgios va avea nevoie de o precizie mai mare decât de obicei, fiindcă suprafața terenului Arynei Sabalenka va fi micit cu 9%. Această mutare a fost propusă de organizatorul Evole, care a măsurat că femeile sunt cu nouă procente mai lente decât bărbații, în competițiile de tenis, conform Standard.

Cea mai stranie regulă pe care o vor respecta Sabalenka și Kyrgios e că vor fi nevoiți să servească o singură dată per schimb de mingi, pentru a limita efectele potențial devastatoare ale serviciului australianului.

Sabalenka: „Kyrgios nu are nimic de câștigat.”

„Doar vreau să joc cel mai bun tenis și să îl pun într-o situație foarte inconfortabilă, pentru că el nu are nimic de câștigat.

Dacă învinge fata, reacția va fi de complezență: 'o, da, felicitări, bravo,' dar dacă pierde în fața unei fete, toată lumea va reacționa.

În cazul meu, indiferent de rezultat, voi câștiga. Dacă mă voi impune, pornim o discuție, iar dacă pierd, sper să nu pierd 6-0. Dacă pierd, sper că va fi o bătălie strânsă. Vreau să îl fac să își piardă mințile pe teren,” a dezvăluit Aryna Sabalenka pentru The National News.

