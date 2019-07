Florin Talpan, atac fara precedent la conducatorul CSA Steaua dupa ce a castigat palmaresul: "Vrea sa ma loveasca, sa ma termine!" RAZBOI la echipa Armatei

Florin Talpan a declansat un atac virulent la adresa comandantului CSA Steaua, Pompiliu Bixi Mocanu.

CSA Steaua a castigat palmaresul dintre 1947 si 2004, iar Florin Talpan anunta ca nu se opreste aici. In urma deciziei Tribunalului Bucuresti, Steaua va ramane cu 21 de titluri, iar FCSB cu cele 5 cucerite in cei 16 ani de comnie ai lui Becali. Decizia nu este definitiva si va fi atacata de patronul FCSB la Curtea de Apel. Talpan si prejudiciul cerut lui Becali in valoare de 37 de milioane de euro.

Juristul CSA Steaua se plange insa ca i se pun bete in roate chiar din partea conducatorilor sai. In loc sa se bucure, Talpan sustine ca e usurat ca a scapat si cere sa fie numit conducator al clubului in locul lui Pompiliu Bixi Mocanu.

Comandantul CSA Steaua, Pompiliu Bixi Mocanu, este principalul vizat de Florin Talpan, care a postat un comunicat de presa de 2 pagini prin care povesteste ce se intampla la noua echipa a Armatei.

Florin Talpan: Mocanu mi-a pus bete in roate!



"Sunt fericit pentru hotararea pronuntata astazi de Tribunalul Bucuresti privind palmaresul.

Nu am dormit saptamani intregi facandu-mi griji deoarece doar de mine, de apararile pe care le –am facut in dosar, de probatoriul depus in instanta depindea istoria, prezentul si viitorul Clubului STEAUA BUCURESTI.

Desi la inceput col. Mocanu parea sa dea dovada ca imi este alaturi in lupta cu FCSB, acesta si-a schimbat radical comportamentul si opinia fata de mine, creandu-mi doar probleme,trimitand comisii de control, formuland fel de fel de rapoarte in scopul de a-mi ocupa timpul la maxim cu orice, doar pentru a nu imi putea pregati dosarele care necesitau pe langa redactari, aparari, si mult studiu al jurisprudentei, al legilor, etc.

Da, initial, am crezut si am considerat ca eu si Col. Mocanu trebuie sa fim o echipa unita pentru ca Clubul Steua sa promoveze atat in liga cat si in actiunile din instanta.

Ulterior insa, prin toate actiunile si faptele reprobabile ale acestuia, a demonstrat ca de fapt doreste sa ma "loveasca", sa ma termine, atat pe plan profesional cat si uman. Nu toti cei care iti vorbesc frumos iti sunt sunt prieteni….Pot sustine asta, cand o parte din mesajele mele trimise catre comandant erau transmise colegilor, cunoscutilor…eu fiind luat in deradere.

Am considerat si totdeauna am sperat, sa am sustinere din partea oamenilor de buna credinta, am crezut ca voi lucra cu drag si spor pentru Clubul caruia i-am daruit mai bine de 17 ani din viata si cariera profesionala.

Dar stresul la care sunt supus zilnic, rapoartele facute impotriva mea de catre Col. Mocanu, de catre Danau Dorin,sef compartiment securitate, care ma acuza de fapte penale nereale, toate comisiile de control,actiunile intreprinse de acestia, imi creaza o stare de incertitudine si de provocare. Solicitari de genul sa cer instantei tot probatoriul depus la dosar sau procesele verbale de depunere ale acestora, ( echipamente sportive, tricouri, fanioane, echipamente purtand marcile clubului, etc ) mi se par inadmisibile si umilitoare.

In conditiile in care la depunerea echipamentelor sportive,etc, judecata a fost publica si toata lumea prezenta, a constatat ca probatoriul pe baza caruia am si castigat dosarul, a fost depus, nu inteleg solicitarea. Doreste oare sa ramanem in dosar fara probatoriu ca sa castige FCSB?

Judecatorul nu semneaza procese verbale in judecata doar pentru ca asa doreste dl Mocanu, de altfel neexistand astfel de proceduri in Codul procedura civila, existand doar posibilitatea si drepturile partilor de a-si contrui apararile si a isi argumenta solicitarea pe un probatoriu concludent, pertinent si admisibil.Cei care sunt juristi presupun ca vor rade cu lacrimi…dar situatia este dramatica….

Or, ca sa ma duc acum la judecator si sa ii solicit sau sa ii fac o reclamatie ca nu mi-a facut un proces verbal de predare-primire al “slipului”inotatorilor, tricourilor, etc,depuse in dosar, la termen, mi se pare un fapt inadmisibil ! Sau sa solicit de la EUIPO,procese verbale de predare a unor brosuri, echipamente, etc….

Este inacceptabil rapoartul dlui Mocanu prin care solicita sa mi se impute cheltuiala pentru probatoriul din dosare, sa mi se impute cheltuielile de judecata pentru doar 2 dosare pierdute impotriva FCSB,( cand avocatii lui Becalii au solicitat cheltuieli de judecata de un milliard, eu am obtinut o reducere a instantei de 21.000 de lei,) amenintandu-ma ca o sa mi se faca raport pentru a plati din banii mei, amenda de 500 lei aplicata Clubului pentru uzitarea cu buna credinta a unui act procedural existent in codul de procedura civila si anume recuzarea judecatorului.

Ca consilier juridic am obligatia legala de a face toate demersurile si de a uzita de toate procedeele juridice pentru a castiga procesele si a reprezenta in mod corect Statul Roman.

Nu am castigat pentru mine aceste dosare ci pentru Club. Nu am recuzat judecatoarea pentru mine ci pentru ca am avut credinta la acel moment ca nu este justa. Dar nu am actionat impotriva intereselor Clubului si nici ale statului. Daca nu putem sa folosim legea si daca nu putem sa folosim apararile pe care le consideram admisibile, daca nu putem actiona cu spirit liber, ci DOAR CU FRICA IN SAN CA NI S-AR PUTEA IMPUTA ORICE ACTIUNE PE PLAN MATERIAL SI PROFESIONAL, atunci nu mai putem fi adevarati profesionisti, avocati sau consilieri juridici. De altfel, statutul consilierilor juridici prevede clar ca trebuie sa folosim legea in interesul angajatorului dar nu vom putea fi sanctionati de nici un fel pentru folosirea ei, in mod corect si legal. Presupun ca Col Mocanu nu a citit legea 514/2003!", scrie Talpan in comunicat.



Talpan: Nu m-a intrebat nimeni: Mai poti, Florine?????

"Cu parere de rau, stiu de existenta unor suporteri care desi se bateau cu mana in piept ca sunt adevarati stelisti si vor binele echipei si al Clubului, m-au denigrat, au trecut pe langa biroul meu, dar nu mi-au deschis niciodata usa sa ma intrebe : Mai poti Florine?????

Ca suporter, iti doresti binele clubului tau, si doresti sa pui antrenori capabili, sa faci transferuri corecte. Asociatia stelistilor 47, mi-au ingreunat munca prin actiunile lor, acuzele lor, prin amenintarile lor , ei fiind din punctul meu de vedere, la fel de vinovati de ratarea promovarii in Liga 3 ca si ceilalti Mocanu, Lacatus, etc .

De aceea le sunt atat de recunoscator si le multumesc acelor suporteri stelisti care au ramas mereu langa mine si care m-au sustinut, cu o vorba buna, cu un zambet, cu o strangere de mana, cu un salut pe strada, in tramvai, autobuz….

Sunt bucuros ca i-am putut face fericiti pe adevaratii suporteri stelisti cu aceasta decizie si pe oamenii de buna credinta din Minister.

Chiar daca dosarul a fost plin de animozitati, pana la urma, decizia judecatorului a fost dreapta si inteleapta.

Si asa ..pentru final…o gluma sau o realitate…. de ce sa nu spun ????…Sunt bucuros si ca am scapat. Daaaa……Ca am scapat inca de un raport al lui Bixi, ca nu mi-am indeplinit obligatiile catre statul roman…..Dar nici o problema…si maine este o zi..in care va gasi el un alt motiv de raport!

Hai steaua! Hai suporterii Stelisti! Va iubesc. Impreuna este totul posibil!", e comunicatul postat de Talpan.





Bixi Mocanu i-a raspuns lui Talpan: Sa precizeze ce probleme i-am facut!

„Sa precizeze ce probleme i-am facut. Eu am mesajele dansului pe telefon in care spune ca sunt cel mai bun comandant. Eu nu intru in discutii cu subordonatul meu, care nu poate merge la procese fara aprobarea mea, iar eu i-am dat-o de fiecare data. Dansul uita ca e consilier juridic, si nu manager sportiv. Va dati seama la ce nivel de cultura militara e dansul daca-mi cere demisia? N-am ce sa comentez. Sunt convins ca la nivelul ministerului declaratiile dansului vor fi preluate. Nu vreau sa intru in polemica cu subalternul meu”, a declarat Bixi Mocanu.