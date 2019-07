Cum va fi afectata FCSB in Europa dupa ce a pierdut procesul pentru palmares! Echipa lui Becali pierde la coeficient si automat la BANI

Florin Talpan anunta ca a castigat la ICCJ procesul cu FCSB pentru palmares. Cupa Campionilor Europeni din 1986 se afla in palmaresul CSA. Totusi, decizia nu este definitiva si poate fi atacata de avocatii lui Becali.

FCSB a pierdut procesul pentru palmares cu CSA Steaua, iar Cupa Campionilor Europeni se afla in posesia celei de-a doua formatii, anunta Florin Talpan. Decizia ICCJ nu este, insa, definitiva si poate fi atacata de avocatii lui Becali. In acest moment, modificarile nu pot fi efectuate, ele urmand a fi facute abia dupa ce decizia judecatorilor va deveni definitiva si irevocabila. Acest lucru poate dura un an, mai spune juristul CSA.

Cum va fi afectata FCSB in Europa de pierderea palmaresului



In acest moment, FCSB figureaza pe site-ul UEFA si in baza de date a Forului European ca fiind castigatoarea Cupei Campionilor Europeni. Daca decizia de astazi va deveni definitiva si irevocabila, echipa lui Gigi Becali va ramane cu palmaresul din 2003 si pana in prezent, adica cu 5 titluri ale Ligii I. Cupa Campionilor ii va reveni Clubului Sportiv al Armatei Steaua.

Daca decizia va deveni definitiva, FCSB va pierde in clasamentul coeficientilor, formatia ros-albastra benefiind in prezent de un bonus pentru ca este creditata cu castigarea CCE in 1986.

Bonusul acordat castigatoarelor CCE, respectiv UCL nu conteaza, insa, la tragerile la sorti, ci la impartirea banilor! Astfel, Becali va fi lovit din punct de vedere financiar de acest aspect.

In prezent, in clasamentul pe 10 ani, FCSB ocupa locul 48, cu 58.000, fiind peste Club Brugge, PAOK, Sparta Praga, Fenerbahce ori Fiorentina.

Pierderea Cupei Campionilor Europeni va insemna un minus de 4 puncte in acest top, ceea ce inseamna ca FCSB va pica sub toate aceste echipe si va ajunge la egalitate cu BATE Borisov.