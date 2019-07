EXCLUSIV | Talpan, SEF la CSA! Planul bomba dupa ce a castigat palmaresul si atac devasator la comandant: "Se comporta execrabil"

Florin Talpan anunta ca a castigat procesul cu FCSB pentru palmares. Cupa Campionilor Europeni din 1986 apartine CSA-ului.

Florin Talpan, juristul CSA Steaua, anunta ca a castigat in instanta palmaresul dintre 1947-2003. El e sigur ca FCSB va face recurs, iar procesul "va fi taraganat". Acum, Talpan vizeaza si postul de comandant al CSA. El e in razboi cu Bixi Mocanu.

Florin Talpan vrea sa fie sef al CSA + atac la Bixi Mocanu



Juristul CSA a vorbit in aceasta dimineata la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X. Florin Talpan spune ca acum se va concentra pe procesul in care CSA ii cere FCSB-ului despagubiri de zeci de milioane pentru folosirea marcii. De asemenea, el afirma ca vrea sa fie sef al CSA si spune ca actualul comandant nu isi face datoria. Ba mai mult, Talpan il acuza pe Bixi Mocanu ca ii pune bete in roate si "il trateaza execrabil".

"Marca apartine Clubului Sportiv al Armatei Steaua!

Federatia Romana de Fotbal i-a afiliat ilegal pe cei de la FCSB. In anul 2012 a existat un act trimis! Despre ce vorbim?! Daca ei au fost afiliati in 2012, eu imi pun intrebari...

Eu cred ca un an de zile mai dureaza, pentru ca ei probabil vor face recurs. Depinde cand va fi data si motivarea sentintei. Mai mult de un an nu va dura!



Sincer, eu sunt tare nemultumit de modul in care FRF isi face treaba. Anul trecut i-am notificat a doua sau a treia oara. Le-am cerut sa notifice si UEFA pentru efectuarea modificarilor.

Problema este ca se vor gasi fel de fel de procese si actiuni pentru a taragana procesul, vor sa mearga asa la nesfarsit.

Exista vreo 7 hotarari ale ICCJ care arata ca FCSB nu detine marca si ca palmaresul face parte din marca.

Avand in vedere faptul ca patrimoniul nu a fost transferat de CSA, nici palmaresul nu s-a cedat. E clar acest lucru.

Inscrisurile din acel document de cedare a clubului, cu "se cedeaza trecutul glorios", nu au niciun fel de valoare juridica.

Mai exista niste dosare, cel mai important este acela cu prejudiciul. Dorim sa luam cat mai multi bani de la FCSB, pentru ca m-au inrait si pe mine atat de mult. Nu am dormit atatea nopti!

Daca voi mai ramane in aceasta functie, ca vad ca ii deranjez pe unii si imi trimit fel de fel de comisii de control. Sunt suparat ca nu sunt apreciat pentru ce am facut pentru Romania si pentru suporterii stelisti.

Am avut termen in ianuarie, iar domnul colonel Mocanu, care a spus ca va fi alaturi de mine, s-a intors impotriva mea si a inceput sa imi trimita fel de fel de comisii de control! Aveam atunci termen pentru palmares si mi-a trimis o comisie formata din doi ofiteri de la Steaua, care din punctul meu de vedere ar trebui sanctionati. Am fost foarte suparat! Eu nu luptam pentru mine, ci pentru Steaua!



Cu poate un comandant de club sa ii puna procese in roate celui care lupta pentru CSA. Traiesc o viata murdara, numai comisii de control, colonelul Mocanu se comporta execrabil! Domnul Mocanu nu vrea sa isi asume vina, toti se ascund in spatele lui Lacatus, care a plecat. Si ei trebuie sa plece.



Daca ei vor mai face asta, voi iesi si eu public sa spun ce se intampla in sistemul asta, sa dezvalui marsaviile! Ei merg pe principiul: "Ai zis ceva, hai ca te sanctionam!"

Cum isi permit oamenii astia sa faca asa ceva?



Imi doresc foarte mult sa devin comandant al CSA, sunt de 18 ani acolo si am demonstrat ca pot face multe lucruri! Vreau sa lucrez cu Victor Piturca, sa facem o academie cum are Gica Hagi!

Am fost amendat cu 200 lei pentru ca am castigat acest proces. Mi-au platit suporterii amenda", a spus Florin Talpan.