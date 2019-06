ULTIMA ORA | Antrenorul cu care negociaza CSA Steaua, dupa plecarea lui Lacatus! Anuntul comandantului Bixi

Comandantul CSA Steaua cauta un nou antrenor, dupa plecarea lui Marius Lacatus.

CSA Steaua incearca sa il convinga pe Adrian Neaga sa preia echipa, dupa plecarea lui Marius Lacatus, dar vrea in acelasi timp sa il atraga si pe Victor Piturca in stafful administrativ.

Intr-o varianta ideala pentru CSA, Victor Piturca ar urma sa fie managerul clubului, iar Neaga antrenor principal.

Contactat de ProSport, comandantul CSA Steaua, Pompiliu Bixi Mocanu, a spus ca a purtat discutii cu Piturca inclusiv ieri, dupa ce Lacatus si-a anuntat demisia.

"Ne-am dori sa vina domnul Piturca, ieri am vorbit ultima data cu dumnealui. Pana acum nu ne-a transmis clar ca doreste sa se implice."

"Neaga? Da, este o varianta cu care lucram in clipa de fata, unul dintre antrenorii de pe lista noastra", a spus comandantul CSA Steaua pentru ProSport.

Neaga, in 2016: "Pentru mine, Steaua e cea patronata de Becali!"



Ramane de vazut cum se va impaca intentia clubului CSA Steaua cu pozitia lui Adrian Neaga cu privire la conflictul dintre CSA Steaua si FCSB.

Iata ce spunea Rica Neaga, in decembrie 2016, la Digisport:

"Eu am jucat la Steaua care e in Liga 1 in momentul de fata. Asta e Steaua, pentru ca nu s-a facut o pauza, cum s-a facut la alte echipe, si Steaua e aceeasi pe care o stie toata lumea. E castigatoarea Cupei Campionilor, in 1986, e semifinalista Cupei UEFA, in 2006."

"Nu ma intereseaza ce se intampla, sa se faca alta echipa a Armatei. Pentru mine, Steaua e cea patronata de Becali".

Adrian Neaga a jucat la Steaua/FCSB in perioada 2001-05 si 2007-09.