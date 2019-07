Ce urmeaza in procesul CSA Steaua - Becali! Florin Talpan vrea FALIMENTUL FCSB: "M-am inrait, nu am dormit atatea nopti" 

Florin Talpan a castigat palmaresul in lupta cu FCSB, iar acum vrea si banii lui Becali.

Tribunalul Bucuresti a decis ca CSA Steaua este detinatoarea palmaresului pana in 2003. Decizia nu este finala, iar Gigi Becali va merge la Curtea de Apel. In paralel exista un alt proces, pentru anularea marcii, dar si unul pentru prejudiciul de 37 de milioane de euro cerut de CSA Steaua lui Gigi Becali pentru ca folosit marca fara permisiune. Talpan spune ca aceasta ar fi lovitura decisiva in razboiul cu FCSB, unul care a devenit intre timp destul de personal.



Florin Talpan, suparat: Nu sunt apreciat pentru munca mea!

"Mai exista niste dosare, cel mai important este acela cu prejudiciul. Dorim sa luam cat mai multi bani de la FCSB, pentru ca m-au inrait si pe mine atat de mult. Nu am dormit atatea nopti!

Daca voi mai ramane in aceasta functie, ca vad ca ii deranjez pe unii si imi trimit fel de fel de comisii de control. Sunt suparat ca nu sunt apreciat pentru ce am facut pentru Romania si pentru suporterii stelisti", a spus Florin Talpan in direct la PROX.



Talpan vrea ca FRF sa modifice palmaresul FCSB

"Eu sunt tare nemultumit de modul in care FRF isi face treaba. Anul trecut i-am notificat a doua sau a treia oara. Le-am cerut sa notifice si UEFA pentru efectuarea modificarilor.

Problema este ca se vor gasi fel de fel de procese si actiuni pentru a taragana procesul, vor sa mearga asa la nesfarsit", a mai spus Talpan.