Comandantul Bixi de la CSA, ironizat de Carmen: a primit cadou un abonament la Liga a 3-a! "De ce nu incearcati si voi sa promovati?"

Carmen Bucuresti i-a raspuns comandantului CSA Steaua, Pompiliu Bixi Mocanu.

Carmen Bucuresti i-a oferit lui Pompiliu Bixi Mocanu un abonament la meciurile din Liga a 3-a, ca raspuns la afirmatiile comandantului CSA Steaua dupa ratarea promovarii.

Carmen a castigat meciul decisiv cu CSA Steaua si merge la barajul de promovare in Liga a 3-a. CSA mai sta un an in Liga a 4-a.

Iata mai jos comunicatul integral emis de clubul Carmen Bucuresti:



In urma declaratiilor din presa ale domnului Pompiliu Bixi-Mocanu, respectiv: „Sunt foarte curios, si e o parere personala de data asta, sa vedem cum se vor descurca in Liga a 3-a Carmen si daca vor activa in Liga a 3-a.” dorim sa venim cu o serie de precizari si, totodata, sa ii oferim un abonament pentru sezonul urmator la toate meciurile echipei, indiferent de rezultatul dublei dintre Carmen si Ulmu. Asteptam sa ne contactati pentru a stabili de unde puteti ridica abonamentul.

Referitor la restul declaratiilor din articol, dorim sa facem cateva precizari:

• clubul nostru, reaparut in 2017, s-a aflat la a doua participare in campionat, precedenta editie fiind incheiata pe locul 5, avand a doua aparare dupa Academia Rapid si CSA Steaua deci am demonstrat ca ne dorim continuitate;

• nu doar echipa de baieti a reusit castigarea campionatului, echipa de fete triumfand de asemenea in acest sezon competitional deci ne-am organizat bugetul pe doua planuri;

• sistemul competitional a fost cunoscut inca de la startul sezonului, fiecare echipa fiind de acord cu el din moment ce nu s-a pus in discutie modificarea acestuia;

• sistemul fiind cunoscut inca de la inceput, este normal sa iti gandesti strategia in functie de el: astfel, in cazul nostru, pregatirea de iarna a fost gandita in asa fel incat echipa sa atinga varful de forma in playoff. Daca sistemul ar fi fost altul, in mod cert am fi avut o abordare diferita;

• nu a impiedicat nimeni clubul Steaua sa faca transferuri de jucatori cu experienta, daca aceasta solutie s-a dovedit una benefica si care faciliteaza promovarea, dupa cum declarati;

• daca „toata lumea a invatat cum se promoveaza din grupa pe Bucuresti”, de ce nu incercati si dumneavostra sa faceti asta?

• cat despre afirmatia „inteleg ca poti sa faci si transferuri, dar se vede ca sunt facute cu tinta promovarea” … noi nu am ascuns obiectivul pentru acest sezon iar transferurile au fost facute pentru indeplinirea lui.