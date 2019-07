Tatal lui Burleanu rade de Gigi Becali: "Zici ca e din Las Fierbinti! Nu ma angajeaza si pe mine? El ma saluta, eu zic Doamne ajuta!" :)

Gheorghe Burleanu il aseamana pe Gigi Becali cu un personaj din Las Fierbinti.

Gheorghe Burleanu, tatal presedintelului FRF, spune ca fiul sau a reusit sa scoata fotbalul romanesc la lumina.

"Razvan a scapat fotbalul romanesc de mocirla, a facut curatenie. Asa o vad eu, simplu. A muncit, a tacut, a dus in spate, si semnele incep sa se vada. Nu zic asta ca e fiul meu, asta e adevarul."

"Pe 1 iulie, Razvan a implinit 35 de ani, mi-a spus ca performanta acestor copii a fost cel mai frumos cadou din viata lui. Ce vrei mai mult? Va spun ceva, nu vreau sa supar, insa Razvan si Ilie Dumitrescu au fost singurii oameni care au crezut in aceasta performanta. Nu ma credeti? Haideti sa luam casetele de la tragerea la sorti, ce zambete erau cand s-a aflat grupa."

"Razvan mi-a dat din optimismul lui, de-asta am si plans din trei in trei zile. La cate am vazut eu in fotbalul asta, credeam vreodata ca o sa mai plang de la fotbal?!", a spus tatal lui Razvan Burleanu intr-un interviu pentru ProSport.

Rade de Becali si Alexandru Tudor



Gheorghe Burleanu se amuza de reactia lui Gigi Becali in subiectul grupelor de fotbal feminin pe care FRF le va impune cluburilor de Liga I incepand cu sezonul viitor.

Burleanu senior il aseamana pe Becali cu un personaj din Las Fierbinti si spune ca nu intelege ce cauta Alexandru Tudor la FCSB.

"E foarte bine ca echipele din Liga 1 vor fi obligate sa aiba echipe de fotbal feminin. S-a urzicat Gigi Becali, ce sa-ti spun!? El e cu Dumnezeu, insa Dumnezeu trebuie sa fie in suflet, nu la televizor."

"Gigi imi e drag, chiar daca pare din Las Fierbinti..."

"L-am vazut pe Alexandru Tudor, arata ca naiba. Nu ma angajeaza si pe mine Gigi Becali? El ma saluta, eu spun Doamne Ajuta!", s-a amuzat Gheorghe Burleanu in interviul din ProSport.