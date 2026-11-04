Cătălin Chirilă este considerat de unii un demn succesor al numelui Ivan Patzaichin, în canotajul românesc.

Cătălin Chirilă, „Cristiano Ronaldo” din canotaj

Dublu campion mondial și multiplu medaliat la Europene, născut în Tulcea, a participat la două ediții ale Jocurilor Olimpice și muncește din greu pentru a se califica la ediția din Los Angeles.

Nu se gândește la sine ca fiind un sportiv talentat, nicidecum. Este încredințat în procesul unei munci depuse din greu, în mod repetat, care îl poate transforma, literalmente, în campionul zilei de mâine.

A reușit în sport datorită sentimentului de plăcere găsit în muncă

„Eu cred că am devenit campion mondial datorită muncii... am luat, din copilărie, acea dragoste pentru muncă. Mulțumită acelui sentiment de plăcere în muncă, transmis de bunică, am și reușit în sport.

Îmi aduc aminte de la vârste fragede, eram la juniori, îmi plăcea concurență, să muncesc mai mult decât alții.

Intram în sala de forță în extra-program, iar domnul antrenor, de multe ori, mă certa. Nu cred că era o ceartă cu răutate, ci mai degrabă, o ceartă prin care nu mă putea controla, ca să fiu în siguranță. Sunt convins că era foarte bucuros că îmi dedic din timpul meu liber tot pentru performanță.

În continuare, cred că rezultatele pe care le-am obținut și pe care le voi obține sunt datorită muncii,” s-a destăinuit Cătălin Chirilă, în emisiunea Poveștile Sport.ro.