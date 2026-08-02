Steven Nsimba, despre faza care putea schimba soarta meciului U. Craiova - Petrolul 4-0: „A fost amuzant, dar și prostesc”

Atacantul care a înscris cel mai rapid gol al sezonului din Superligă a recunoscut că a greșit când l-a provocat pe Paul Papp la a doua sa reușită, deoarece avea deja un cartonaș galben.

Steven Nsimba (30 de ani) , autor al unei duble în Universitatea Craiova - Petrolul, în secunda 41 și în minutul 18, a susținut că a marcat atât de repede ultima oară când avea 17 ani.

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„Mă simt foarte bine. Nu îmi amintesc când am dat ultima dată un gol așa de repede. Cred că am mai marcat așa devreme doar când aveam 17 ani.

Nsimba: „A fost amuzant, dar și prostesc”

Când marchezi așa repede, te aștepți ca echipa adversă să iasă la joc, iar asta s-a și întâmplat. La al doilea gol m-am bucurat așa pentru că am vrut să îi arăt lui Papp că m-a tras de tricou.

L-am întrebat dacă vrea tricoul meu. A fost amuzant, dar și prostesc în același timp, pentru că aveam deja un cartonaș galben. Pe viitor, trebuie să am mai multă grijă și să mă controlez”, a declarat Steven Nsimba, la flash-interviul de după meci.

Universitatea Craiova a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 4-0, Petrolul Ploiești, în etapa a treia din Superligă.

Campioana a devenit lider în clasament cu șase puncte, având golaveraj mai bun decât FCSB și un meci în plus disputat. Petrolul are trei puncte și ocupă locul 13.

Caseta meciului