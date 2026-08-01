Florin Prunea, atac dur la Mihai Stoica după eliminarea FCSB: „Bagi capul în pământ!”

Mihai Stoica a invocat greșelile de arbitraj în urma eșecului suferit de formația bucureșteană în turul doi preliminar din Conference League, unde letonii de la Auda s-au impus cu scorul de 7-3 la general. Atitudinea președintelui Consiliului de Administrație de la FCSB l-a deranjat pe Florin Prunea, care consideră că oficialii clubului ar trebui să își asume situația în loc să caute scuze în exterior.

Fostul portar a subliniat că adversarii au dominat clar confruntarea și le-a sugerat celor de la FCSB să se ocupe de rezolvarea propriilor carențe fotbalistice.

„Avem conducători în fotbalul românesc, care nu acceptă realitatea în care am ajuns, iar în loc să te ascunzi și să bagi capul în pământ, după 7-3 la general cu Auda, ieși și o dai pe arbitraje, că de aia ai fost tu eliminat de Auda. Aici am ajuns cu fotbalul românesc. Auda a fost mult mai bună ca FCSB, dar dacă nu vrei să accepți realitatea și să cauți să îți rezolvi propriile probleme, atunci dă-o în continuare pe arbitraje”, a spus Florin Prunea, potrivit ProSport.