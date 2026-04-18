Echipa pregătită de Zeljko Kopic i-a produs primul eșec din play-off formației dirijate de Cristiano Bergodi, care rămâne însă pe primul loc în clasament cu 39 de puncte. Dinamo a urcat pe 5 cu 31 de puncte, surclasând-o pe FC Argeș.

Florin Prunea, reverență în fața unui jucător din play-off: ”Jos pălăria, spune ce trebuie! M-a impresionat”

Florin Prunea, fost internațional român, a rămas impresionat de discursul lui Andrei Coubiș, după meciul care a contat pentru etapa #5 a play-off-ului Superligii României.

De asemenea, Prunea a evidențiat și că jucătorii lui Dinamo sunt în creștere și că au pus un real pericol apărării adverse în confruntarea cu liderul ”U” Cluj.

Dinamo - ”U” Cluj a avut loc pe Arena Națională din Capitală

”Nu cred că simt presiunea, dar o echipă care își dorește titlul nu se prezintă așa. Sigur, când întâlnești o echipă ca Dinamo, care e clar într-o creștere, cu jucători care vin de pe bancă ca Musi, Armstrong, chiar și Pușcaș a hărțuit apărarea.

E bine că mai sunt puncte puse în joc, iar Coubiș e un jucător care nu-și arată vârsta. Declarațiile lui sunt jos pălăria, a spus ceea ce trebuie. El chiar e un băiat care m-a impresionat”, a spus Prunea, potrivit Digi Sport.

Coubiș, cotat la 600.000 de euro de site-urile de specialitate, a fost adus la Cluj sub formă de împrumut de la Sampdoria. La finalul play-off-ului, fotbalistul se va întoarce în Italia.

Dinamo - ”U” Cluj 2-1

Cătălin Cîrjan a deschis scorul în minutul 75, din pasa lui Daniel Armstrong. În minutul 81, Musi a majorat diferența, iar în minutul 84, Atanas Trică și-a trecut numele pe tabela de marcaj în dreptul ”șepcilor roșii”.

Echipele de start din Dinamo - ”U” Cluj