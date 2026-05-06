Fostul internațional român a semnat cu Farul Constanța la începutul actualei stagiuni și a bifat 33 de apariții în toate competițiile pentru ”marinari”.

Până să-și încheie mandatul în luna aprilie, Ianis Zicu a înregistrat o medie de 1.24 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de Trnasfemrarkt

Ianis Zicu prinde glas, la o lună după plecarea de la Farul: ”Am vorbit cu Hagi”

Ianis Zicu s-a retras de pe bancă după a patra etapă a play-out-ului, când Farul a pierdut cu FC Hermannstadt la Sibiu cu 1-0. În runda a treia, dobrogenii suferiseră un eșec acasă cu Unirea Slobozia, scor 0-1.

La aproape o lună de la momentul despărțirii, Ianis Zicu a explicat că a greșit în mai multe rânduri la Farul și că a avut parte de o experiență prin care a învățat multe lucruri bune și rele.

”A fost o experiență din care am învățat multe lucruri bune și rele. Am greșit la două meciuri. Am terminat toate schimbprile în minutul 75. Am înțeles că trebuie să aștept până mai târziu.

Asta din dorința de a câștiga jocul. În șase ani am făcut de multe ori asta. Eu când bag un jucător mă gânesc că nu poate face mare lucru într-un minut.

Noi am vorbit prima dată în iarnă, dar a fost o discuție cu Tibi Curt. Clubul a fost alături de mine. Apoi am început bine. Eu eram dezamăgit de situație. Mi-am dorit și eu, și jucătorii. Am bătut CFR, Craiova, FCSB. În Cupă nu am pierdut.

Cu Hagi am vorbit după joc (n.r. cu Hermannstadt). Dacă nu spuneam public lucrul acesta (n.r. că voia să plece de la echipă), cu siguranță că mă întorceau a doua zi. Aia a fost decizia.

Sunt sentimente pe care le avem. Eu îmi doresc să le fie bine. Asta le-am și spus. Mi-am dorit să fac mai mult, dar nu s-a putut. Eu m-am apropiat foarte mult de oamenii de acolo.

A fost o decizie, normal că există și regrete. Poate am greșit în iarnă sau vară că trebuia să avem unele dubluri”, a spus Ianis Zicu la Digi Sport.

Marica, luat prin surprindere de schimbarea antrenorului de la Farul: ”Nu am știut, nu s-a consultat nimeni cu mine”

”Sunt la același nivel cu presa. Nu am fost consultat. Nu am luat parte la această decizie. Dacă nu aveam puțin noroc, aflam o dată cu voi (n.r. despre numirea lui Flavius Stoican la Farul Constanța).

Cred că Zicu a luat o decizie greșită. Dacă lucrurile nu vor merge, totul se va sparge în capul lui. Iar dacă lucrurile vor merge, cel care vine după el își va lua toate meritele. A fost decizia lui. Nediscutată. Necântărită bine. Dar a fost decizia lui.

(n.r. Putea Zicu să salveze echipa?) Da, eu zic că Zicu putea. Dar de asta ai nevoie de caractere puternice în situații grele.

(n.r. Ce poate aduce nou Flavius Stoican la Farul?) Nu știu. Nu aș vrea să mai vorbesc despre asta. Mă rezum la a spune că nu am știut și că nu știu.

Poate competențele mele nu sunt suficient de bune în ceea ce privește aceste decizii ale clubului. Poate chiar sunt un mesaj pentru mine. Ce pot să spun e că nu mă voi opune niciodată deciziilor care aduc evoluție acestui club”, a spus Ciprian Marica pentru Sport.ro.