Dezamăgit după ratarea play-off-ului, antrenorul nu a reușit să țină pasul cu locurile fruntașe din play-out în primele runde, pentru a prinde un loc care asigură participarea la barajul pentru cupele europene. Farul este aproape de zona retrogradabilă, iar Zicu a preferat să-i lase locul unui tehnician care poate aduce un alt suflu la echipă.

Ianis Zicu, OUT de la Farul Constanța!

S-a zvonit că Ioan Ovidiu Sabău ar fi alesul lui Gică Popescu pentru postul de antrenor de la Farul Constanța, dar până la anunțul oficial, fosta campioană a transmis că s-a despărțit de Zicu.

Noul antrenor al celor de la Farul va debuta pe 20 aprilie pe banca noii sale echipe. Constănțenii vor primi vizita celor de la FCSB.

„Începând de astăzi, Ianis Zicu nu mai este antrenorul formației noastre.

Mulțumim, Ianis, mult succes pe viitor!”, a transmis Farul.

Ianis Zicu era antrenorul celor de la Farul Constanța din vara anului trecut, preluând echipa de la Gică Hagi, după ce a reușit promovarea cu Metaloglobus în prima ligă.

A fost a doua înfrângere pentru Zicu în ultimele două partide, după ce a pierdut și în fața celor de la Unirea Slobozia cu același scor, 0-1.