”Câinii” încheie play-off-ul Superligii României pe locul 4. Cu o etapă înainte de final, echipa pregătită de Zeljko Kopic a bifat trei victorii, trei remize și trei eșecuri și are până acum 38 de puncte.

În ultima etapă, Dinamo o va întâlni la Cluj, pe ”Cluj-Arena”, pe ”U”. Meciul va avea loc sâmbătă, 23 mai, de la ora 20:30 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Florin Prunea s-a convins în privința unui jucător din play-off: ”Trebuie să plece!”

Florin Prunea, fost internațional român, a vorbit despre Alexandru Roșca (22 de ani), portarul lui Dinamo, despre care a spus că trebuie neapărat să plece în vară și să prindă cât mai multe minute, în contextul în care e un goalkeeper de viitor.

”Trebuie să plece, să apere!”, a spus Prunea, potrivit iamsport.

Cotat la 450.000 de euro de site-urile de specialitate, portarul se află la Dinamo din august 2024, când ”câinii” l-au cumpărat de la CSC Șelimbăr pentru 100.000 de euro.

Roșca a bifat 38 de apariții pentru Dinamo, a încasat 32 de goluri și a încheiat 18 meciuri fără gol primit. Aproximativ 3400 de minute a înregistrat goalkeeperul între buturi la Dinamo.

Cifrele lui Roșca

Portarul a mai fost legitimat de-a lungul carierei sale la Crișul Chișineu, UTA, Pecica, CSC Șelimbăr și Dinamo.