Daniel Pancu (48 de ani) a calificat CFR Cluj în cupele europene, dar și-a anunțat plecarea de la echipă, chiar dacă această performanță îi aduce un nou contract, valabil pentru încă două sezoane. Acesta va fi reziliat, iar antrenorul va plăti 50.000 de euro pentru a semna cu Rapid.

Pentru a rămâne în Gruia, Pancu a pus o serie de condiții: o bază de pregătire mai bună, salariile plătite la zi, dar și transferuri tari pentru obiective îndrăznețe în sezonul următor. Acestea nu au fost îndeplinite, iar șefii din Gruia au avut, în aceste zile, un război public cu antrenorul.

Florin Prunea, fostul mare internațional, se ia de Iuliu Mureșan după declarațiile tăioase date de președintele CFR-ului la adresa lui Pancu. Fostul portar crede că aceștia ar trebui să fie recunoscători pentru munca depusă de fostul selecționer U21.

Florin Prunea îl face praf pe Iuliu Mureșan

”Cum să îl faci pe ăla nesimțit când vine omul și îți muncește?! Vă aduceți aminte când am zis că Pancu nu râde niciodată? Și jur că nu am știut nimic de la Pancu! Dar se vedea pe el că e ceva în neregulă acolo. În primul rând, el nu a fost dorit de Mureșan acolo. Mureșan a venit la câteva zile după el, dar a fost întrebat de el. De aia nu puteau să lucreze niciodată împreună.

Apărea Mureșan, Pancu se întorcea cu spatele tot timpul, nu ați observat că era ceva în neregulă acolo? Mureșan a vrut pe altcineva, din ce știu eu. Tu îți permiți, dacă ești multimilionar și ai bani, să mă jignești pe mine, să mă faci nesimțit?! Cum?! Cum să vorbești că el te trădează când te-a dus într-o cupă europeană?! Erai cu un picior în groapă și zici: 'La primul mă trădează!'. Cine îți permite, mă, să vorbești?

Pune-ți fermoar la gură, că erai cu un picior în groapă, în Liga 2, și te-am scăpat și de vreo 17 jucători, ți-am scăzut bugetul cu sute de mii de euro! Pe bune, managere, am luat-o razna cu toții! Păi, și cine a aruncat primul cu noroi? Ce vină are Pancu că a răspuns?”, a spus Prunea, potrivit iamsport.ro.

Toni Conceicao, favorit să preia CFR Cluj

În cele trei ”mandate” la CFR Cluj, antrenorul portughez, fost selecționer al naționalei Camerunului, a strâns 82 de meciuri pe banca echipei din Gruia, cu care a câștigat două Cupe ale României și o Supercupă.

În ultima perioadă, portughezul a fost apropiat de fotbalul românesc și a venit chiar și în țara noastră pentru a urmări ”pe viu” câteva partide. Ultima oară s-a întâmplat în luna aprilie, când a fost prezent la duelul din Cupa României dintre Dinamo și Universitatea Craiova, câștigat de olteni la penalty-uri.

CFR Cluj a încheiat paly-off-ul pe poziția a 3-a cu 43 de puncte și va juca în preliminariile Conference League în stagiunea viitoare.