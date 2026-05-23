Daniel Pancu și-a anunțat decizia de a părăsi banca tehnică a formației din Gruia, la scurt timp după remiza înregistrată în fața celor de la FC Argeș, scor 1-1. Hotărârea antrenorului a provocat o reacție vehementă din partea lui Iuliu Mureșan. Președintele ardelenilor consideră că nemulțumirile tehnicianului privind condițiile de pregătire reprezintă doar un pretext pentru a semna cu o altă echipă, cel mai probabil Rapid București.

„Spre deosebire de Deac, alături de care poți merge la drum oricând, Pancu a dovedit că este de drum scurt și te vinde la prima cotitură. Eu l-am susținut pe Daniel Pancu și nu-mi pare rău”, a spus Iuliu Mureșan, potrivit Digi Sport.

Oficialul clujenilor a punctat că gruparea feroviară i-a oferit tot sprijinul necesar, respingând criticile referitoare la infrastructură.

„A început să găsească motive, să creeze sentimentul că nu are condiții. Asta nici de glumă nu e bună, nu e un motiv. Cu acele terenuri noi am făcut performanță în ultimii 20 de ani”, a mai transmis Mureșan.

Avertisment pentru conducerea din Giulești

Nemulțumirea oficialului de la CFR Cluj s-a îndreptat și spre un potențial viitor angajator al lui Pancu, transmițând un mesaj clar către Dan Șucu. Mureșan a subliniat că i-a oferit antrenorului o șansă imensă, în ciuda faptului că acesta nu avea experiență în gestionarea presiunii la o echipă cu pretenții la titlu.

„I-am dat un Bugatti, Ferrari pe mână lui Pancu, deși am avut unele dubii, pentru că el nu avea rezultate importante ca antrenor. Nu avusese presiunea unui club mare precum CFR. Foarte urât ceea ce a făcut, a încercat să justifice dorința sa exclusivă de a pleca dând vina pe club”, a explicat președintele.

Mureșan a pus la îndoială și atitudinea generală a tehnicianului, sfătuind alte cluburi să fie precaute înainte de a semna cu el: „Se ridică mari semne de întrebare în privința caracterului său. Nu muști mâna care te-a ajutat, niciodată. E clar că are un comportament bipolar, care vine din trecutul lui. Ca antrenor și-a făcut treaba, dar în privința comportamentului m-a dezamăgit”.