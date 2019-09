ASTRA - DINAMO 3-2 | "Una vorbim la vestiare, alta facem pe teren". Cum a explicat Uhrin caderea lui Dinamo din repriza a doua

Astra a invins-o cu 3-2 pe Dinamo la Giurgiu.

Astra Giurgiu a castigat cu 3-2 meciul cu Dinamo de pe stadionul Marin Anastasovici. Oaspetii au condus la pauza cu 1-0, dupa golul lui Popescu, dar gazdele au revenit in partea a doua. Budescu, de doua ori, si Crepulja au marcat pentru echipa lui Alexa. Robert Moldoveanu a mai punctat o data pentru formatia lui Uhrin.

Dusan Uhrin: "Una am vorbit la vestiare, altceva s-a intamplat pe teren"

"Am jucat bine in prima repriza, dar trebuia sa jucam la fel si dupa pauza. Ne-am deschis de doua ori pentru Budescu, le-am facut cadouri. Cred ca jucatorilor nostri le-a fost frica de rezultat. Eu le-am spus la pauza ca trebuie sa jucam mai bine decat in prima repriza. Am vorbit ceva la vestiar, iar pe teren lucrurile s-au petrecut altfel. Nu e prima data cand se intampla asta.

Budescu a fost cu siguranta cel mai bun om al lor. Il cunosc, acum cativa ani era si mai bun. E un fotbalist fantastic.

Puljic nu e accidentat, in aceasta saptamana se va pregati. La fel si Mrzljak, care va fi pregatit in 3-4 zile.

Il felicit pe Dan Alexa si ii urez toate cele bune", a spus Dusan Uhrin.

Mihai Popescu: "Am pierdut pe greselile noastre"

"Am vorbit ceva la vestiare si am gresit pe teren. Budescu e bun, dar pe teren nu a fost numai el. Din pacate am pierdut astazi, am facut greseli. Orice infrangere este grea, mai ales ca eram aproape de un loc de Play Off. Mergem mai departe, trebuie sa pregatim urmatorul meci. Trebuie sa jucam la victorie fiecare meci.

Sigur ca iti pierzi din moral dupa o infrangere, dar vom incerca sa ne revenim", a spus Mihai Popescu.