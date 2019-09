ASTRA - DINAMO 3-2 | "Am si eu un mesaj pentru PCH: PISOILOR!!! Stiti unde stau, veniti!" Alexa s-a dezlantuit dupa meciul de la Giurgiu

Astra a invins-o cu 3-2 pe Dinamo la Giurgiu. Budescu, cu o dubla, si Crepulja au marcat pentru gazde. Popescu si Moldoveanu au punctat pentru "caini".

Dan Alexa, antrenorul Astrei, a vorbit la finalul partidei de pe stadionul Marin Anastasovici.

Injurat de fanii lui Dinamo, Alexa s-a dezlantuit la final: "Pisoilor! Ma injurati din tribune, iar pe strada vreti sa facem poze!"

"A fost un spectacol, cred ca am fost echipa mai buna. Pe langa goluri am mai avut cateva ocazii de a inscrie. Am pus presiune mare inca din debutul reprizei a doua. Le-am spus jucatorilor la pauza ca un singur moment poate schimba soarta unui joc. Le-am spus sa nu isi piarda increderea si sa nu intre in jocul adversarului.

Fotbalistii fac un antrenor mare! Eu am trei promovari. Ca sa promovezi trebuie sa joci ofensiv.



Eu joc ofensiv daca am la dispozitie jucatori ofensivi. Daca nu am, incerc sa scot maximum din ceea ce am.

Alibec va evolua cand va fi apt.

As dori sa transmis un mesaj PCH-ului. Din punctul meu de vedere sunt doar niste pisoi. Ei vin cu gluga in cap, dar daca sunt asa puternici sa vina sa ma caute, ca stiu unde stau.

Din punctul meu de vedere Negoita e slab. A permis asta. Ei sunt niste pisoi, PCH nu mai exista pentru mine. M-au injurat de familie si de copii. Dar cand ma vad pe strada vor sa faca poze cu mine! Le-am demonstrat tot timpul, le mai demonstrez: nu au ce sa-i faca lui Dan Alexa!", a spus Dan Alexa.