Corvinul s-a impus în fața Farului, scor 2-1, într-un meci din runda a 17-a din Superliga.

Marcatorul hunedorenilor a fost Pîrvulescu cu o „dublă” (65', 74'), în timp ce de la constănțeni a înscris Grigoryan (55').

Ce a spus Florin Maxim după revenirea echipei sale

Antrenorul lui Corvinul a recunoscut că elevii săi au făcut o primă repriză salbă, dar a fost mulțumit de ce a văzut în a doua parte.

Florin Maxim e de părere că echipa sa ar putea reuși să intre în play-off și să fie marea surpriză a acestui sezon de Superliga.

„Ne bucurăm pentru încă o victorie chiar dacă a fost obținută foarte, foarte greu. Aș împărți-o în două, în prima repriză nu am fost noi, le-am zis la pauză asta. Când am știut să speculăm spațiile, am avut două ocazii de a marca. Mă bucură această victorie, suntem toți apți, urmează un meci de Cupa României.

Se întâmplă, asta vorbeam cu staff-ul, nu ne-au pus nici ei mari probleme. A venit acea greșeală, părea că m-a destabilizat și pe mine, dar am avut încredere. Am câștigat și datorită maturității. După primirea golului, am fost mai uniți, restul colegilor au sărit să îl ajute pe Manolache. Mă bucur și pentru Pîrvulescu, care a marcat de două. Frânculescu a făcut iar un meci foarte bun. Și Codruț a avut momentele sale. Așa e în fotbal, Codruț știe asta.

Ambele goluri au fost frumoase, are aceasta calitate de a destabiliza apărătorii. Mă bucur pentru realizările lui, are nevoie, de când a venit la Corvinul a ajutat echipa. Știm sigur că ar fi fost mai mulți oameni dacă jucam la Hunedoara, precum cei minunați care ne-au susținut peste tot.