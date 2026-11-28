Așadar, Watford a ajuns la 16 puncte, ocupă locul 20 în al doilea eșalon al Angliei și este una dintre echipele aflate în lupta pentru evitarea retrogradării.

La debutul lui Iordănescu Jr. s-a petrecut și o fază controversată. În prima repriză a meciului, gazdele au avut un gol anulat. Lars-Jorgen Salvesen l-a învins pe portarul Ravaglia, însă reușita sa a fost anulată după ce arbitrul Matt Corlett a fluierat un fault în atac. Fotbaliștii lui Derby au protestat, însă nu au reușit să îl convingă pe Corlett să revină asupra deciziei.

John Eustace, antrenorul lui Derby, a transmis că, în opinia sa, golul lui Salvesen nu ar fi trebuit anulat. Mai mult, tehnicianul susține că echipa sa ar fi trebuit să beneficieze de o lovitură de la 11 metri, după ce unul dintre jucătorii lui Edi Iordănescu a respins o minge cu mâna din interiorul careului.

”Consider că golul anulat a fost o decizie foarte aspră, pentru că a fost vorba despre o ciocnire accidentală. Nu eram 100% sigur că a existat vreun contact. Am primit câteva explicații diferite din partea oficialilor, dar cred că al patrulea arbitru sau arbitrul de tușă a spus că a existat o lovire a picioarelor, o lovire intenționată, din câte am înțeles. Este dezamăgitor, dar asta este situația. Nu putem schimba decizia, însă ceea ce m-a mulțumit cu adevărat a fost faptul că echipa a continuat să lupte.

Am creat câteva ocazii foarte bune și ar fi trebuit să marcăm. De asemenea, consider că trebuia să primim un penalty pentru un henț evident. Jucătorul avea brațele ridicate și puteam beneficia de o lovitură de pedeapsă”, a spus John Eustace, antrenorul lui Derby.