Recent, Gigi Becali a anunțat că ”Denis Drăguș la FCSB” e un transfer în proporție de 90% sigur în această perioadă de mercato pentru gruparea roș-albastră.

Mai mult decât atât, patronul lui FCSB a remarcat și că va mai efectua și alte mutări la fosta campioană a României, care a bifat o stagiune extrem de modestă în sezonul recent încheiat.

Florin Gardoș face lobby pentru un transfer spectaculos la FCSB: ”Aleargă mult, atacă spațiile și are forță. Mi-a plăcut tot timpul”

Prezent la emisiunea Poveștile Sport.ro, moderată de jurnalistul Andru Nenciu, Florin Gardoș a fost întrebat, printre altele, și despre Denis Drăguș. Fostul internațional român a evidențiat că fotbalistul are calități și speră să revină la forma de altădată.

”Mie mi-a plăcut tot timpul. E genul de atacant care aleargă mult, atacă spațiile, are forță. Mie îmi place. Sper să revină la un nivel bun”, a punctat Gardoș la Poveștile Sport.ro.

Emisiunea integrală cu Florin Gardoș la Poveștile Sport.ro