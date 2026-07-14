EXCLUSIV Florin Gardoș face lobby pentru un transfer spectaculos la FCSB: ”Aleargă mult, atacă spațiile și are forță. Mi-a plăcut tot timpul”

Florin Gardoș face lobby pentru un transfer spectaculos la FCSB: ”Aleargă mult, atacă spațiile și are forță. Mi-a plăcut tot timpul” Superliga
SPORT.RO
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FCSB ar fi pe cale să-l transfere pe Denis Drăguș.

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Florin GardosSuperligadenis dragusFCSB
Din articol

Recent, Gigi Becali a anunțat că ”Denis Drăguș la FCSB” e un transfer în proporție de 90% sigur în această perioadă de mercato pentru gruparea roș-albastră.

Mai mult decât atât, patronul lui FCSB a remarcat și că va mai efectua și alte mutări la fosta campioană a României, care a bifat o stagiune extrem de modestă în sezonul recent încheiat.

Florin Gardoș face lobby pentru un transfer spectaculos la FCSB: ”Aleargă mult, atacă spațiile și are forță. Mi-a plăcut tot timpul”

Prezent la emisiunea Poveștile Sport.ro, moderată de jurnalistul Andru Nenciu, Florin Gardoș a fost întrebat, printre altele, și despre Denis Drăguș. Fostul internațional român a evidențiat că fotbalistul are calități și speră să revină la forma de altădată.

”Mie mi-a plăcut tot timpul. E genul de atacant care aleargă mult, atacă spațiile, are forță. Mie îmi place. Sper să revină la un nivel bun”, a punctat Gardoș la Poveștile Sport.ro.

Emisiunea integrală cu Florin Gardoș la Poveștile Sport.ro

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Cotat la 2 milioane de euro de site-urile de specialitate, Denis Drăguș a fost legitimat în România doar la Viitorul Constanța (actuala Farul). A plecat de la dobrogeni în 2019, când Standard Liege a plătit 1,8 milioane de euro pentru transferul său.

În străinătate, internaționalul român a mai fost legitimat la Crotone, Genoa, Gaziantep, Trabzonspor și Eyupspor. Cele mai multe apariții le-a bifat la Standard, 60, unde a înscris 11 goluri și a oferit două pase decisive.

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